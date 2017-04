Granata recorre la Provincia y no descarta ser candidata

En junio, Amalia Granata tomará "su" decisión: si será candidata a diputada nacional por uno de los espacios del Frente Renovador santafesino. Por ahora divide su tiempo en cumplir su trabajo como periodista en el canal América y en Radio Mitre de Buenos Aires, en este último caso junto a Marcelo Polino, y en su rol de comerciante de indumentaria, ya que junto a una socia tiene locales en Rosario y la Capital Federal. "La estamos remando, está muy difícil vender por la caída del consumo. Como comerciantes estamos padeciendo la crisis", admite.

Y en política se aproxima a una militancia cada vez más activa aunque aún sin certeza sobre lo que le deparará el destino. Por lo pronto su objetivo es recorrer la Provincia y en ese marco el jueves llegó a Rafaela -la segunda vez en 15 días- para recorrer tres barrios periféricos como son Villa Podio, 2 de Abril y Jardín.

Después del viaje y de una tarde extenuante se hizo un lugar en la agenda para una entrevista con LA OPINION, acompañada por el referente de este espacio, el rosarino Guillermo Chort, y una de las caras visibles en Rafaela, Julio Condrac.

-¿Por qué te sumaste a UNA Santa Fe, una de las fuerzas que integra el Frente Renovador?

-El año pasado me invitaron a militar, me gustó la propuesta, siempre me interesó la política pero nunca había tenido un ofrecimiento concreto para participar. Me gusta el espacio y acepté.

-¿En qué instancia estás, como candidata o...?

-Todavía falta tiempo para las elecciones. Le propuse al espacio que me dejen recorrer la Provincia, interiorizarme de los problemas de la gente, conocer bien Santa Fe porque si bien soy de Rosario el territorio provincial es muy grande.

Después evaluaré cómo me siento y también si la gente quiere que yo la represente en el Congreso.

-¿Qué encontraste en estas recorridas preliminares por la Provincia?

-Encontré muchos problemas, más de los que hubiera pensado. A veces uno vive en otra realidad a la que observa cuando hace este tipo de recorridas en el territorio. Veo mucha pobreza, gente excluida.

Más allá de que nos quisieron hacer creer que durante 12 años se incluyeron a miles de argentinos, la realidad devuelve otra sensación, que hay mucha gente excluida del sistema, sin proyección de futuro, sin un oficio, que no sabe qué hacer porque solo le enseñaron ir a cobrar un plan asistencial como subsidio en el marco de un modelo perverso del gobierno anterior.

Cuando otros argentinos hacen referencia a esa población que cobra subsidios y planes, y los califica como vagos, creo que en verdad son víctimas de un sistema perverso que solo buscaba sus votos.

-¿Y en Rafaela?

-Lo que pude ver en los barrios que visitamos fue desamparo del Estado, las vecinales hacen esfuerzo y especialmente los comedores y merenderos, que a todo pulmón hacen esfuerzos con escasa o nula ayuda del Estado. Este tipo de iniciativas comunitarias que surgen de la gente de barrio y que buscan calmar una necesidad básica como es alimentarse deben recibir mayor apoyo.

-Hay por momentos cierto cansancio con los políticos, pero vos en este momento evalúas dar el paso del periodismo hacia la política.

-Yo quiero ser una política de la calle, de compartir con la gente los problemas y que aspira a impulsar acciones a favor de los que más necesitan.

"SERÁ CANDIDATA"

Por su parte, Chort está convencido que en junio Granata dará el "sí" a la candidatura a diputada nacional a la vez que se mostró crítico con el actual diputado nacional por el Frente Renovador de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, con quien trabajó durante la campaña de 2015.

"Junio es el momento de tomar la decisión, creo que a Amalia le gusta y tiene muchas ganas. Será nuestra candidata" estimó el dirigente que desafía a Grandinetti con una nueva estructura dentro del espacio que tiene como referente nacional a Sergio Massa. "Nosotros tenemos en claro lo que buscamos. Estamos recorriendo toda la Provincia, y nos vemos muy fortalecidos, cada vez más. A Rafaela hace un año y medio que vengo periódicamente", afirma.

Después dirige sus críticas al Gobierno provincial. "Rosario asusta en todo sentido, pero la Provincia está mal en términos generales. Falta de transparencia, te doy un ejemplo: el presupuesto provincial de 2017 asciende a 154 mil millones, pero no se informa claramente el destino de las partidas", se queja.

También apunta contra el kirchnerismo al sostener que "nos transformaron en Boca y River, esto en una cuestión de vida o muerte a pesar de que en el medio hay gente que sufre, que no tiene seguridad". Y asegura que "nuestro espacio no quiere ver más políticos ricos, no hay políticos pobres y son muy pocos".

-¿Qué lectura hace Massa de la situación interna del Frente Renovador en Santa Fe?

-Sergio en la Provincia no va a actuar. Los distintos espacios internos del Frente Renovador deberán resolver la estrategia o ir a internas. Grandinetti se olvidó de la gente, le gusta estar en Buenos Aires, no logra armar equipos, no convoca porque yo estoy dispuesto a dialogar, pero no nos llama. Vine varias veces con Grandinetti a Rafaela en el 2015, pero nos distanciamos. Por eso armamos otro espacio. Lo mejor que hemos hecho es la territorialidad, tenemos buenos referentes departamentales que nos acercan a los vecinos.

-¿Y por qué Amalia?

-Amalia es santafesina, porque es muy inteligente y tiene un gran compromiso social, una gran sensibilidad social.

Tiene una gran llegada con la gente. No se casa con nadie.