El Gobierno evalúa denunciar a Cristina

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La secretaria de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, confirmó que está analizando denunciar por "peculado" a la expresidenta Cristina Kirchner y a su antecesor, Néstor Kirchner, por la ausencia de registros sobre los regalos que recibieron durante sus mandatos. "No hay ningún regalo registrado ni patrimoniado y estamos analizando hacer una denuncia por peculado", indicó Alonso, al tiempo que explicó que "los regalos son del Estado, no personales, y si alguien se lleva algo que no corresponde lo está robando".La Ley de Etica Pública establece en su artículo 18 que los obsequios "de cortesía" o "de costumbre diplomática" deben ser registrados por la autoridad de aplicación de la norma, que es la OA, la cual debe determinar "en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado".La responsable del organismo aseguró que no hay registro en el Estado de los obsequios recibidos por Néstor y Cristina Kirchner de parte de delegaciones extranjeras, mandatarios de otros países o incluso los regalos que el Papa Francisco hizo a la expresidenta durante sus encuentros.Al respecto, Alonso le pidió este viernes con ironía a Cristina Kirchner que "si encuentra que se llevó por confusión alguno a su casa, estaría muy bien que lo devuelva" al Estado Nacional. "Hace un tiempo la Oficina Anticorrupción hizo una consulta a la Secretaría General de la Presidencia para saber cuál había sido el destino de los obsequios protocolares que había recibido la Presidenta anterior y nos encontramos con una primera respuesta de que no hay registro de ninguno de esos obsequios", sostuvo la funcionaria nacional en declaraciones a radio La Red.La secretaria de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción indicó incluso que, de acuerdo a la información que hasta el momento tiene la OA, los presentes recibidos por la exjefa de Estado "no están en patrimonio del Estado" y señaló que se está "profundizando ese análisis para no cometer ningún error".Alonso explicó que "los obsequios que recibe un funcionario público no son personales, sino del Estado" y resaltó, respecto a los que fueron entregados a la líder del Frente para la Victoria, que se empezó por "revisar inicialmente lo que es más fácil: los presentes protocolares en el marco de visitas de Estado, ya sea porque viajó o porque la visitaron presidentes o primeros ministros de otro país"."La expresidenta hizo muchos viajes oficiales y en esas actividades se intercambian objetos y ninguno de esos está registrado", denunció la titular de la Oficina Anticorrupción, quien recordó que en la Ley de Etica Pública de 1999 estaba prevista la "prohibición de recibir obsequios salvos los de protocolo y cortesía, así como la creación de un registro" para documentar esos presentes.Finalmente, al ser consultada sobre la situación en la gestión actual, Alonso contó que el presidente Mauricio Macri "recibe muchos regalitos de la gente, desde un muñequito tejido al crochet hasta un rosario o una virgencita". "Cuando reciben comestibles algunos funcionarios optan por sortearlos entre sus empleados o los donan", finalizó.