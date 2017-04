"Pocholito" tiroteó a la Policía y huyó otra vez

El jueves último, personal policial de la Comisaría 6ª de Frontera, fue alertado anónimamente de que en una vivienda deshabitada ubicada en las afueras de la ciudad en una zona de eucaliptos, se encontraría escondido Alan Catriel Martínez, de 16 años, alias "Pocholito", un menor de edad homicida intensamente buscado, desde que el 27 de marzo se fugara del instituto de detención Esperanza, de la ciudad de Córdoba, donde se hallaba detenido luego de haber matado a Santiago Abrahan Dávila el 7 de julio del año pasado, un hombre de 53 años tío de Victoria Civalero, intendenta de Frontera.

Luego de tomar conocimiento del importante dato, los policías de Frontera se hicieron presentes en el “aguantadero”, y al verse rodeado, “Pocholito” comenzó a efectuar disparos de arma de fuego hacia los efectivos, sin lograr impactar en la humanidad ninguno de ellos y logrando, otra vez, darse a la fuga.

Cabe destacar que desde que tiene 15 años, “Pocholito” se tiroteó varias veces con la policía, casi siempre en intentos de fuga. Luego de matar a Dávila, cuando se intentó la primera detención del jovencito en un tramo de la calle 56 de Frontera en julio del año pasado, el menor “cayó del rodado en que huía y desde el piso se asegura que efectuó varios disparos con el arma que portaba hacia la policía”, decían las crónicas de aquél día. Oros hechos delictivos lo tuvieron como protagonista a “Pocholito” disparando con un arma de fuego.

Lo que es grave -se comentaba ayer desde LA OPINION edición digital- y seguramente motivará que los policías utilicen chaleco antibalas, tiene que ver con que “Pocholito” aseguró que “antes de que me agarren nuevamente me llevo puesto (acción de matar) a un milico. O bien me mato. Porque no voy a volver al lugar donde estuve detenido", habría dicho el joven.

El pasado familiar de “Pocholito” es triste y muy doloroso. Sus padres murieron en circunstancias trágicas (discusión e incendio intencional), y sería hermano de una chica que se quitó la vida hace poco tiempo.



EL JUEVES

ULTIMO

Luego de que “Pocholito” escapara de su escondite el jueves último, personal policial realizó una requisa en el lugar procediendo al secuestro de una motocicleta Honda Twister BCX 250 c.c. -robada-, como así también de un celular y tres balas calibre 38; y a su traslado a sede policial.

Tras diligencias investigativas se pudo confirmar que sobre la moto pesa un pedido de secuestro del 3 de abril último, por parte de la policía de la localidad de Miramar (Córdoba).



DETIENEN A

OTRO MENOR

El jueves último, efectivos policiales procedieron a la detención de un menor de 13 años y al secuestro de dinero en efectivo malhabido y un arma blanca.

Tras ser alertados de un ilícito en un kiosco, personal policial comenzó una recorrida por la zona dando alcance al malviviente en la intersección de calles 9 de julio y Maipú de María Juana, procediendo a la detención del menor y el secuestro de los elementos mencionados. Luego de finalizar los requisitos legales fue restituido a sus progenitores. Actuó persona policial Comisaría 4ª.