Panorama político

La saga de la problemática de la seguridad en Rafaela tiene más capítulos que la Guerra de las Galaxias y Rápidos y Furiosos juntos. El martes el ministro Maximiliano Pullaro y el intendente Luis Castellano mantuvieron un áspero diálogo cuando se reencontraron después de meses en el Centro Cívico del Nodo 2 Rafaela. El titular del Ejecutivo municipal no había sido invitado a un acto de entrega de aportes a comisarías de localidades del Departamento, pero fue igual a recordarle al funcionario provincial que no atendió los reclamos de la ciudad para reducir los delitos.Pullaro contraatacó al sostener que Castellano utiliza la figura de las operaciones de prensa para cuestionar su gestión al frente de la cartera de seguridad. La puesta en escena no ocultó los gestos serios de ambos pero al menos retomaron el diálogo -antes el Intendente decía que el ministro no le atendía el teléfono- y quedaron en volver a encontrarse."¿Preocupados por la seguridad o puro show? Hace años que vemos a la Ciudad discutir con la Provincia por la seguridad; pero nada ha cambiado. Políticas de desarrollo social para prevenir en la Ciudad aplicadas por el Municipio y presencia policial con patrullaje en nuestras calles. Cuando propusimos cambios nos tildaron de fachos; a lo mejor es tiempo de llevar adelante propuestas que no se han llevado adelante todavía para enfrentar situaciones que antes no se vivían". Así se expresó el concejal macrista Lalo Bonino en su cuenta de Facebook, lo que desató una catarata de respuestas y debate, algunos a favor otros en contra, en el que participaron distintos dirigentes políticos (Hernán Camusso y Claudia Clivati entre otros), ciudadanos de pie y hasta funcionarios municipales como Marcelo Ortenzi -titular del ICEDeL- y el concejal Marcelo Lombardo.Tal como se anticipó en esta columna, el exsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Rafaela entre 2011 y 2015, Fernando Muriel, sigue recibiendo invitaciones para dar un brusco giro a su posicionamiento político. Si bien fue funcionario del gobierno peronista de Luis Castellano, en el PRO intentan que el abogado hijo del ex intendente, Rodolfo Bienvenido Muriel, se postule como candidato a concejal en las próximas elecciones.Hubo más reuniones en la residencia que un empresario tiene hacia el este de la ciudad, pero por ahora no hay definiciones. Si inicialmente sólo el macrismo local participaba de esta construcción ahora se invitó formalmente a otras fuerzas políticas a sumarse, aunque el entusiasmo no es general con esta alternativa.Muriel -afiliado radical de otros tiempos- también ha mantenido contactos con enviados del PJ en las últimas semanas.Aún no está decidida la periodista rosarina que trabaja en Buenos Aires, Amalia Granata, si será candidata a diputada nacional dentro de la estructura del Frente Renovador santafesino. El jueves retornó a Rafaela para visitar un comedor comunitario de barrio Villa Podio, a un grupo de vecinos de barrio Jardín y participar de una reunión en la Vecinal de barrio 2 de Abril.Si finalmente Granata decide aceptar la postulación, lo cual será en junio cuando venza el plazo para la presentación de listas, quizás deba enfrentar en las PASO de agosto a Eduardo Romagnoli, quien cuenta con el respaldo de Grandinetti.A Rafaela, la bonita periodista llegó acompañada por Chort para encarar una agenda diseñada por el referente local del espacio, Julio Condrac.En junio deben estar definidas las listas pero, la verdad, a esta altura muchos no tienen ni idea en qué lugar estarán dentro de tres meses. El caso emblemático es el del radicalismo local, que formalmente está aliado con socialistas y demoprogresistas bajo el paraguas político del Frente Progresista, Cívico y Social, pero que a nivel nacional comparte espacio con el PRO en la alianza Cambiemos.Al menos para trazar un diagnóstico, la semana pasada hubo una reunión entre los partidos del Frente en la oficina del diputado provincial, Omar Martínez, en calle Las Heras al 400. Oficiaron de anfitriones el dueño de casa junto a la concejal Natalia Enrico y el titular del PS local, Sebastián Piumetti mientras que por el PDP participaron Alejandro Zeballos, Alejandro Abdala y Marta Pascual y por la UCR el concejal Germán Bottero y la titular del Comité Rafaela, Alejandra Sagardoy.Cada partido hizo un análisis de situación pero quedaron en volver a encontrarse hasta que aclare y las estrategias dispongan.Lo que aquí en Rafaela el peronismo ya hizo en la anterior elección, es decir alejarse de la sigla FPV (Frente para la Victoria), bastante parecido a una mochila de plomo, ahora se está llevando adelante en casi todo el país, con miras a las PASO de agosto y las generales de octubre. Sosteniendo esa sigla en sus boletas, sólo quedarán los núcleos más duros del kirchnerismo y algunos pocos partidos que les siguen siendo afines, y tal vez ni siquiera algunos de estos últimos.Un informe periodístico en tal sentido, da cuenta que en Neuquén archivaron esa marca electoral, provocando algunas renuncias como de la hermana de Oscar Parrilli que titulaba el PJ, ahora alejado del kirchnerismo. Hasta el declarado fanático de Cristina Kirchner, Fernando Espinoza, está estudiando alternativas para reemplazar el FPV en el ámbito bonaerense. En Chaco, Entre Ríos y La Rioja ya está decidido dejar ese sello, y en Salta ya en el anterior elección Urtubey compitió como Frente Justicialista Renovador pata la Victoria, y se asegura que ahora renovará nuevamente para no dejar ninguna similitud.En Río Negro, donde Pichetto manda en el peronismo, también se archivará la marca, otro tanto en Córdoba, donde el FPV ya no compitió en 2015.En Capital competirá La Cámpora y por supuesto mantendrá el FPV, pero aseguran que se apartarán muchos históricos, incluso Daniel Filmus. Corrientes es otro distrito donde la sigla tiene certificado de defunción.Sobre Santa Fe dice que en el territorio donde maneja el partido Omar Perotti también se archivará el sello, aunque "en esa provincia podría darse otro fenómeno: Agustín Rossi, ex ministro, se lanzó como candidato a PASO podría utilizar el sello FPV como línea interna. Agregamos nosotros: aunque todavía no hay decisión, desde el perottismo se analiza armar lista de candidatos a diputados.