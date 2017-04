Si se calla el periodista

Sr. Director:Posiblemente este título tiene algo de parecido con la hermosa canción que Horacio Guaraní eternizó para siempre en el corazón de todos los argentinos. "El periodista calló", este 6 de abril. El número uno de los periodistas rafaelinos, se fue para siempre: Leonello Bellezze, entró en la parte grande de la historia de su ciudad y del país.Al enterarme de la triste noticia, no pude menos que recordar todos los acontecimientos que tuve la suerte de vivir, y que él lo hizo posible con su inseparable amigo: el micrófono.Recordé algunos de los inolvidables momentos, al recordar aquello: "se largan las 500" o "las 300 Indy en Rafaela", por el receptor Leonello nos hacia vivir aquellos momentos históricos de la ciudad. Como también algún partido de básquet importante o el desfile de las carrozas, en los fabulosos corsos. Quién se puede olvida, los viejos futboleros no me van a dejar mentir, cuando el seleccionado de la Liga Rafaela llegó a la final, una multitud se agrupaba frente a la vieja Pizarra Stricker para escucharlo a Leonello. O los carnavales de Quilmes donde él era el obligado maestro de ceremonia, presentando a artistas de todo el país.Casi allá en lo lejos, recordé una transmisión en vivo única para la ciudad. En la vieja pista de Ben Hur, el combate de nuestro Ernesto Giovanini, versus nada más ni nada menos que enfrentando al campeón del mundo en ese momento, el norteamericano Moore, un histórico momento, allá por la década del 50. Cuántas cosas que nos regaló. Estoy seguro que muchos periodistas del país le dedicarán muchas notas a este gran hombre de la prensa. Yo simplemente quiero rescatarlo desde el lugar donde más lo conocí. Como un hombre de bien, solidario con sus semejantes, maestro de maestros, pero sobre todo un AMIGO. Y por eso recuerdo que en el año 1983, un grupo de amigos se reunía todas las mañanas en el comedor del supermercado Pingüino donde, café por medio, confraternizaba. En uno de esos encuentros, Leonello, se levantó ceremoniosamente y dijo: "muchachos, tenemos que formar una Peña. ¿Qué nombre le ponemos?" Y fue ahí que el Flaco Vico dijo: "Peña los amigos".Desde aquella fecha, todos los segundos miércoles de cada mes, un grupo se reúne en distintos lugares de la ciudad, para almorzar una buena mesa, charlar, reírnos un poco y contar viejas historias y tal vez soñar con algún proyecto que nos falta. El miércoles venidero, si Dios quiere, a las 12 en punto estaremos reunidos en torno a la clásica "mesa de la "Peña". Y tal vez una silla en la cabecera esté vacía físicamente, pero espiritualmente seguirás presente en el corazón de todos los "muchachos". Que descanses en paz, Leonello.Los Amigos de la Peña "los Amigos": Raúl Brinckhaus, Lucas Brinckhaus, Juan Frautschi, Juan Frautschi (hijo), Elder Cornaglia, Gerardo Piedrabuena, Oscar Pautasso, Leandro Kurganoff, Juan Franco, Miguel Biderbosts, José Walker, Néstor Leonardi, Carlos Wilson, Eduardo Rico, Edgar Frana, Rodolfo Vico. (Si me olvido de alguno, perdonen)