Presentan muestra Mirada Joven en Buenos Aires

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, encabezó este lunes la inauguración, en la Delegación del Gobierno de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), “Mirada joven-muestra colectiva de artistas santafesinos”, que se podrá visitar hasta fin de mes en 25 de Mayo 178 de Capital Federal. “Como Defensoría, tenemos la obligación de preservar y promover las diferentes expresiones culturales y artísticas”, señaló el defensor durante la apertura de la muestra que reúne obras de jóvenes artistas de las cinco regiones de la provincia.Mirada Joven, que podrá visitarse hasta el 30 de abril, reúne a artistas jóvenes -de no más de 40 años-, de las cinco regiones de la provincia (Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista) con el propósito de exponer la diversidad característica de la cultura santafesina.Los artistas que participan son 24 en total y provienen de siete localidades: Rosario: Ximena Pereyra, Maite Acosta, Javier Carricajo y Paula Grazzini. Santa Fe: Jesica Bertolino, Carolina Favre, Ailén Kihn y Gisela Molina.Sofía Culzoni, Augusto Warnke, Alberto Dentoni y Luciana Sodiro. Venado Tuerto: Sol Visentín, Nadia Menegosi, Sabina Dragichevich y Eduardo Correa Luna. Reconquista: Martín Galarza, Mariel Ledesma, Celia Juliana Nuñez y Damián Del Zotto. Avellaneda: Julieta Guidici y Emanuel Fernández. Esperanza: Virginia Martí y Franco Iturraspe.Lamberto comenzó agradeciendo a todos los presentes y especialmente a “los jóvenes expositores que han venido de sus ciudades a estar presentes en la ciudad de Buenos Aires”. En ese contexto, señaló: “Es valioso que nosotros rescatemos la cultura. En primer lugar porque es un derecho. Naciones Unidas ha fijado la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y entre sus objetivos está el derecho a la educación y dentro de este el derecho a la cultura, a la diversidad cultural, que debe ser defendido y promovido por las instituciones del Estado. Por eso nosotros tenemos la obligación de promover culturalmente a los pueblos, acompañarlos y generar todas las acciones necesarias para que la cultura esté cada día más al alcance de todos”.El defensor explicó que el proyecto se concibió dentro de la Dirección de Preservación del Patrimonio Cultural y Urbanístico de la Defensoría; y contó que dentro de esta funciona hace años el Museo Virtual de Arte Santafesino (Artefe).“Actualmente hay más de 3.800 obras cargadas de más de 1.000 artistas de Santa Fe. El objetivo ahora es llegar no solamente al patrimonio pictórico y arquitectónico, sino también al urbanístico, porque es necesario preservarlo ydejarlo en la web, para que de esa manera esté a disposición de todo el mundo”.Lamberto culminó recordando la frondosa historia cultural que tiene la provincia, y recordó que siempre es complicado para los artistas del interior poder exponer en Capital Federal, razón por la cual dio especial valor a esta muestra organizada por la Defensoría del Pueblo. “Esto abre una esperanza para muchos jóvenes que tomaron el camino de la expresión artística y necesitan espacios de difusión y exposición de sus obras”, remarcó.La presentación contó también con la presencia del Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien destacó la cultura como un derecho humano y felicitó a la defensoría santafesina por la iniciativa.A su turno, el curador de la muestra, Domingo Sahda, expresó: “Como provinciano me siento feliz que las jóvenes generaciones de creadores del país y, en este caso de la provincia a la que pertenezco y de la que me enorgullezco, puedan tener la oportunidad de ser vistos en Buenos Aires”.Sahda consideró que “el país es una multitud de espejos como multitud de provincias y de creadores tiene” y destacó la acción de la defensoría: “Me parece conmovedora la actitud de la defensoría de alentar esta exposición. De joven viví la experiencia de la imposibilidad de exponer en Buenos Aires y ahora a partir de personas que creen en la condición humana, en el otro, en el creador, lo están haciendo real y eso me pone feliz en el sentido de que quizá tengamos un futuro superador, a través de las personas que conduciendo las gestiones políticas lo hacen posible”.De la actividad, que tuvo un gran marco de público presente, contó también con la participación de la delegada del Gobierno de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Soledad Delgado; la directora de Preservación del Patrimonio Cultural y Urbanístico de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Mercedes Aguirre; así como autoridades de las áreas de cultura de la ciudad de Santa Fe, y de museos y centros culturales de la ciudad de Buenos Aires.