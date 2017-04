Sensaciones y sentimientos

Sabemos que existió y que nunca será solo una leyenda.Lo sabemos porque cuando tuvimos las primeras nociones de las particularidades de nuestra ciudad y de nuestra gente él ya estaba, y transmitía una carrera de cucciolos.Como la necesidad de comunicación, “Bellezze” era parte de nuestro pequeño gran mundo de exploradores de todo lo que para nuestra vista de niños era un enorme espacio exterior.En los partidos de la Liga Rafaelina fue la voz que, además de informar lo necesario, adornaba los mensajes publicitarios con décimas al mejor estilo de las grandes obras de las letras argentinas, donde improvisaba historias curiosas, como la de un guardabarreras que no respondía y fue hallado muerto (“muerto sí, pero de risa abrazado a su botella de vino Tía Nucha”).Era también la voz animadora de los antiguos corsos de bulevar Santa Fe, con taxis locos y alumnos de secundaria en carrozas donde, basándose en la cumbia de Los Wawancó, mostraban “la máquina de hacer mujeres”; él, Leonelo Bellezze, describía con elegante modo de decir, haciendo que sea grato escucharlo.Contagiaba seguridad y energía, las emitía junto con la información precisa dentro de un marco personal de buen y abundante decir. La comunicación fue el motor de su vida, el deporte en el que supo ganar: necesitaba estar donde se estaban produciendo los hechos.¿Quién sabe? Tal vez la comunicación lo creó a él.Aunque los transmitió, no eligió los grandes hechos -como las 500 millas, por ejemplo- para apoyarse solamente en ellos y tener una popularidad fácil. Apoyó decididamente la actividad deportiva local y zonal: el fútbol, las carreras de motos y de midgets y los torneos de bochas: todo lo encontraba a él informando desde el relato en vivo o la noticia y, por supuesto, la nota a los protagonistas.La comunicación fue su gran movilizador; llegó a hacer un vivo y sentido relato del despegue de un avión que había quedado varado en nuestro Aero Club.Cuando llegó la radio de amplitud modulada a Rafaela, (la LT28 de bulevar Lehmann) estuvo desde su comienzo. En ese momento y desde entonces, muchos lo reconocieron como el hombre del deporte y el ya insinuado personaje de la ciudad. La marcha “Semper fideles”, de Sousa, pasó a ser la introducción musical del espacio de radio de ese puñado de voluntades que estaba al servicio del deporte.Llegó y quedó. La voz de la comunicación era también la que daba un mensaje amable en la conversación personal, la del que sabía ser amigo y solidario: en los primeros años de LT28 puso elementos técnicos de su propiedad para colaborar con la recién nacida emisora, sin pedir que le fueran devueltos.Fue hombre de acción. Seguro, enérgico, organizador cabal, confiable, creador de equipos de trabajo: sus colaboradores, hoy respetables periodistas bien formados, se destacan en medios escritos y orales.Cuando el transcurrir del tiempo se puso de acuerdo con el cuerpo y se dedicaron los dos a obligarlo a no ser tan activo, él comenzó a “caminar”, frecuentando nuestra plaza 25 de mayo y otras calles céntricas. Lo hacía con el andar firme de siempre; seguro, ágil. Inconfundible, quien marchaba bien erguido era Leonelo Bellezze, el que conservaba esa voz que no merecía que algo la callara.Que no lo consiga el silencio que le sobrevino (doloroso para él, amado y amante de la rica descripción oral). Que ese silencio sea nueva comunicación. Que no se convierta en olvido.