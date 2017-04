En marcha Operativo Cosecha Segura 2017

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron ayer en la localidad de San Lorenzo el lanzamiento del operativo Cosecha Segura 2017, con el fin de reforzar la seguridad en inmediaciones de las terminales portuarias ubicadas en el Gran Rosario. Estuvieron acompañados por el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, cuya área coordinará el operativo y el subsecretario de Transporte Automotor, Antonio Cortés.

Cosecha Segura se realizará mediante el trabajo conjunto de los Ministerios de Seguridad y Transporte de la Nación, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Prefectura Naval Argentina (PNA) y la colaboración del Ministerio de Agroindustria de la Nación. "Hoy es un día histórico para el sector productivo, porque hay un compromiso total para garantizar la seguridad en los accesos y en las inmediaciones de los puertos de la región", expresó la ministra Bullrich, durante la conferencia de prensa realizada en la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

El secretario de Seguridad Interior, en diálogo con NA, dijo que lanzaron el programa "en 20 terminales portuarias, donde las principales empresas sacan la cosecha". Explicó que los "camioneros tenían que pasar días" sin tener forma de entregar la cosecha y ahora "se los ordenó dándoles turno para que lleguen de manera ordenada".

Milman dijo que en días pico hay "14 mil camiones entre los que llegan y los que salen, había camiones enteros robados o bien lograban estar en el puerto, pero tenían que esperar porque no tenían turno para descargar, algunos se ponían nerviosos, tomaban alcohol y rompían instalaciones".

Para llevar adelante este operativo que coordinará un comandante de Gendarmería con la Prefectura, los organizadores hablaron con las cámaras del sector como Ciara-CEC, y los camioneros, manifestó Milman. Otra preocupación es "la hidrovía, donde hay un elevado número de buques y ya el 30 de diciembre detuvimos a un barco cerealero con 10 toneladas de marihuana". "Es un operativo que vincula muchas aristas, la salida de los buques, que no se nos cuele el narcotráfico, para nosotros es importante y es la primera vez que se lleva adelante, una parte la hace la provincia de Santa Fe. Si hay algunos cortes que impidan el paso, vamos a actuar como la ley nos ordena ya que la agro exportación es algo sustancial para la economía argentina", dijo.

Cosecha Segura 2017 se extenderá hasta que salga toda la exportación de la campaña: "Tenemos 3.000 agentes federales por un convenio de seguridad con la provincia de Santa Fe, por lo que va a haber personal y Prefectura en puerto y la hidrovía, para poder ir alimentando el operativo, por lo que no hay un número fijo". El operativo es consecuencia de que "el Estado no hizo inversiones en mucho tiempo que fueron solicitadas y así los que camiones que vienen del sur y del norte se juntan, hay que hacer un by pass, y el Ministerio de Transporte se ha comprometido a realizar la infraestructura que llevará su tiempo (en el Gran Rosario), por eso está el operativo entre tanto", dijo Milman.

El plan dispone la presencia de efectivos en las zonas de San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbués y áreas de influencia. "Acompañamos el Plan Cosecha Segura porque vemos que es necesario garantizar condiciones estables y seguras a quienes trabajan en la actividad", aseguró Bernaudo, quien estuvo presente en representación del ministro Ricardo Buryaile.