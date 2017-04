Planta de Centeno: venta o cooperativa

Como es de público conocimiento, desde diferentes estamentos públicos se buscan alternativas para darle continuidad a la productividad y a las fuentes laborales de la planta que SanCor tiene en Centeno. La misma lleva ya más de un mes sin actividad y la incertidumbre sobre su futuro es total.

El gobierno de la provincia de Santa Fe busca articular una solución convocando a privados que pretendan aprovechar la estructura. Al respecto la última declaración sobre las gestiones fue de Pedro Morini, Secretario de Lechería de la Nación, quien expresó que “siguen las tratativas con el gobierno nacional, con el gremio, con los proveedores fundamentalmente. Por 6 meses los proveedores no estarían cobrando las acreencias que tienen. Los empleados han hecho un planteo de espera (ver aparte) y el sector de la producción el mes de febrero está diferido en 10 cuotas y el mes de marzo se pagó en un plazo mucho más corto de lo normal”.

Respecto de la planta de Centeno el Secretario reconoció que “SanCor la va a discontinuar, no va a seguir operando en esa planta, por lo tanto estamos trabajando con una empresa de la provincia de Buenos Aires para ver si se hace cargo de esa planta, con el personal incorporado. Si esto no se diera la conformación de una cooperativa de trabajo para poder salvar esa planta. Es importante no solamente por la mano de obra, sino también para una población como la de Centeno, de 3500 habitantes desde el punto de vista del movimiento económico. Además es una planta que produce muzzarella y hoy por hoy está muy bien mantenida, tiene una producción muy importante en cantidad de litros, puede trabajar 200.000 por día.”

Finalmente Morini concluyó que “es la única planta que nosotros teníamos en riesgo dentro de la provincia, hasta el momento. El gobierno está tratando, a través de nuestra Secretaría y del Ministerio de la Producción, de ver cómo reacomodamos para que siga funcionando”.