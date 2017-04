Libertad en San Francisco

Se disputará esta tarde la séptima fecha de la Zona C Reválida del torneo Federal A. Libertad de Sunchales, que viene de dos victorias consecutivas, visitará al puntero Sp. Belgrano de San Francisco a partir de las 19. El encuentro en el estadio Oscar Boero será dirigido por Santiago Ascenzi, de Escobar.El elenco de Carlos Trullet, luego de los éxitos en Formosa ante Sol de América y como local ante Defensores de Pronunciamiento, ha reacomodado un poco sus pretensiones en el grupo. Si bien no está totalmente aliviado en cuanto a la posibilidad del descenso, ya empieza a mirar con mayores opciones la posibilidad de clasificar entre los dos primeros del grupo. Hoy no podrá contar con Triverio por suspensión, que sería reemplazado por Góngora.Recordemos que en la rueda inicial el equipo de San Francisco, que si gana y se dan otros resultados ya podría clasificar, ganó por 2 a 1 en el "Plácido Tita". No obstante, el clima previo no es el mejor porque debido al atraso de dos meses en los sueldos, los jugadores de Sportivo decidieron no concentrar.Las probables formaciones serían:, Damián Cebreiro; Rodrigo Cháves, Nahuel Rodríguez, Martín Zbrun y Mariano Mauri; Miguel Nievas Escobar y Nicolás Bruna; Rodrigo Castro, Juan Pablo Francia y David Muller; Ezequiel Gaviglio.Ruffini; Guzmán, Ybañez, Del Grecco, Gauna; Góngora, Despósito, Sánchez, Rolón; Acosta y Bustos.Por la misma zona, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay recibirá a las 16 a Guaraní Antonio Franco (Mariano González, de Santa Fe) y Sol de América de Formosa a Defensores de Pronunciamiento (Sebastián Ranciglio, Casilda).Sp. Belgrano 14, Libertad 9, Sol de América y Guaraní 7, Gimnasia 6 y DEPRO 4.Sp. Belgrano 33, Gimnasia 28, Libertad 27, Sol de América y DEPRO 22; y Guaraní 21.