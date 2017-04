River logró un claro triunfo contra Melgar

River mostró un juego ofensivo contundente y ratificó su gran momento futbolístico tras vencer como local contra Melgar de Perú por 4 a 2 y quedar así como puntero del Grupo 3 de la Copa Libertadores de América.Ignacio Fernández a los 17', Sebastián Driussi a los 22' y Lucas Martínez Quarta a los 27', anotaron para el conjunto "millonario" en el primer tiempo, mientras que Emanuel Herrera marcó a los 4' y 25' de la misma etapa para el visitante.En el complemento, nuevamente Driussi a los 22', le puso cifras definitivas al juego, que en ese parcial favoreció claramente a los dirigidos por Marcelo Gallardo.El argentino Herrera, que a los dos minutos había malogrado una chance muy clara no falló a los 4' al definir por debajo del cuerpo del vulnerable Batalla tras una sublime asistencia de Omar Fernández.Conmovido por la inusual prestación de la formación peruana, el local redobló esfuerzos y logró igualar después de una gran jugada de Martínez Quarta, quien le cedió el balón a Ignacio Fernández para que este definiera debajo del arco con un taco.En medio de una avanzada incesante del local, Driussi capturó una pelota que no pudo ser despejada por la visita para dar vuelta el marcador, aunque la alegría le duró muy poco a los "millonarios", ya que el intratable Herrera igualó de cabeza, aprovechándose de la fragilidad de Batalla.Enseguida, una chilena de Martínez Quarta vulneró por tercera vez a Penny, estableciendo la diferencia con la que se fueron al descanso.En el complemento, el segundo tanto de Driussi, con un preciso disparo, definió literalmente el partido entre un equipo a esa altura dominante y otro decidido a no ser goleado de manera humillante.Dirigió el boliviano Raúl Orosco y esta es la síntesis:Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez (79' Rodrigo Mora), Leonardo Ponzio, Ariel Rojas (83' Exequiel Palacios) e Ignacio Fernández; Sebastián Driussi ((83' Carlos Auzqui) y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.Diego Penny; Pedro Requena, Anderson Santamaría, Minzum Quina y Nilson Loyola; Hernán Hinostroza (73' Ysrael Zuñiga), Dahwling Leudo, Jean Barrientos (45' Carlos Ascues) y Omar Fernández; Wilmer Aguirre y Emanuel Herrera (59' Luis García). DT: Juan Reynoso.Goles en el primer tiempo: 4' Herrera (M), 17' I. Fernández (RP), 22' Driussi (RP), 25' Herrera (M) y 27' Martínez Quarta (RP).Gol en el segundo tiempo: 22' Driussi (RP).