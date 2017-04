Atlético no pudo con Humberto

En la continuidad de la tercera fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, ayer Atlético de Rafaela y Argentino de Humberto igualaron 0 a 0 en el predio del autódromo. De tal modo, el equipo dirigido por Fernando Clementz no pudo aprovechar la oportunidad de alcanzar a 9 de Julio en la punta del certamen, mientras que la visita sumó un buen punto en el objetivo de ir incrementando el promedio.Ambos equipos terminaron con un hombre menos, por las prematuras expulsiones a los 12 minutos del primer tiempo de Fabricio Farías en el local y de Diego Britos en la visita, por parte del árbitro José Rodríguez. En reserva ganó la Crema por 3 a 1.GOLEO FLORIDAEn tanto, el jueves en Clucellas el local Florida goleó a Argentino Quilmes por 4 a 1. Hernán Dobler en dos oportunidades, una de penal, Lucas Lorenzatti y Jorge Salteño convirtieron para el equipo dirigido por Diego Priolo, mientras que Facundo Parra, de penal, anotó para los cerveceros. El arquero local Jorge Galizzi le contuvo un penal a Silvio Acosta. Dirigió Gonzalo Hidalgo y en reserva ganó Florida por 3 a 0.LO QUE VIENEEl domingo completarán: a las 15:30 (reserva 14 horas), Ben Hur vs. Dep. Ramona (Claudio Gonzalez); Sp. Norte vs. La Hidráulica (Raúl Rodríguez) y Peñarol vs. Dep. Libertad (Silvio Ruiz).9 de Julio 9 puntos; Florida y Atlético Rafaela 7; Ben Hur y Unión 6; Sp. Norte 4; Peñarol 3; Brown y Humberto 2; Libertad, Ferro y Quilmes 1; La Hidráulica y Dep. Ramona 0.