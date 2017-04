Cristianos del mundo celebran en Jerusalén

JERUSALEN, 15 (AFP-NA).- Miles de peregrinos de todo el mundo y cristianos palestinos rehicieron el viernes en Jerusalén, con motivo del Viernes Santo, el camino que recorrió Jesús con su cruz hasta el lugar de la crucifixión, según la tradición cristiana.Un fuerte despliegue de la policía vigilaba las estrechas callejuelas de la Ciudad Vieja, con los agentes presentes a lo largo de todo el recorrido, constató una periodista de la AFP.Como cada año, los peregrinos cargaban a la espalda grandes cruces de madera salmodiando y cantando. La mayor parte eran cristianos llegados de todas partes del mundo.En el marco de las celebraciones que preceden a la Pascua, los fieles recorren en procesión la Via Dolorosa (Calle de la Amargura), situada en el sector oriental de Jerusalén, palestino aunque ocupado y anexionado por Israel desde 1967.La Via Dolorosa cuenta con 14 estaciones donde Jesús, según el Evangelio, se encontró con su madre, cayó, recibió ayuda para cargar la cruz y se encontró con las piadosas mujeres.La procesión termina en la iglesia del Santo Sepulcro, construida encima de la supuesta tumba de Cristo y considerada como el lugar más sagrado del cristianismo.Los cristianos representaban más del 18% de la población de Tierra Santa cuando se creó el estado de Israel en 1948, pero en la actualidad no alcanzan el 2%, la mayoría, ortodoxos.