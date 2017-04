Arsenal volvió a sonreir

Arsenal dio el golpe en el Ducó. El equipo de Humberto Grondona venció por 2 a 1 a Huracán, cortó una racha de cinco derrotas al hilo y salió de la zona de descenso, donde cayó Olimpo. En tanto, los del Vasco Azconzábal, que llevaban seis sin perder, quedaron muy complicados con el promedio ya que Sarmiento y Temperley (ambos en descenso) podrán ponerse a cinco puntos del Globo si derrotan a Racing y Rosario Central, respectivamente.Juan Brunetta abrió el marcador para la visita en el primer tiempo con un buen tiro libre. Pero el partido se emparejó en el complemento. Hasta que Nicolás Romat se fue expulsado por Fernando Rapallini. Sin embargo, el local se repuso y alcanzó el empate a los 31 minutos con un cabezazo de Norberto Briasco. Pero a dos del cierre, Juan Ignacio Sánchez Sotelo estampó el 2 a 1 para Arsenal que recuperó la esperanza.Huracán quedó con un promedio de 1.136, a tres puestos del descenso. Debajo está Quilmes con 1.083 y ahora Arsenal con 1.070. Olimpo (1.059), Sarmiento (1.030), Temperley (1.030) y Atlético de Rafaela (0.940) estarían descendiendo.EMPATE EN LANUSEn el otro partido de la primera jornada de la fecha 20, Lanús y San Martín de San Juan empataron 0 a 0 en el Sur del Gran Buenos Aires. El local, que desperdició una buena oportunidad para acercarse a los primeros puestos, fue un poco más pero en las pocas chances que generó se encontró con la figura de Ardente.El rafaelino Joaquín Molina fue titular en el elenco sanjuanino.TEMPRANO EN ROSARIONewell´s (38 puntos) recibirá hoy a Estudiantes de La Plata (37) en un partido correspondiente a la vigésima fecha del Torneo de Primera en el cual ambos equipos buscarán un triunfo para no alejarse de Boca (43), el líder del campeonato. El encuentro se jugará a partir de las 11:00 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, será controlado por el árbitro Fernando Espinoza e irá televisado en directo por Canal 9.El choque entre leprosos y pincharratas se había organizado para las 5 de la tarde. Pero el ministerio de Seguridad de la provincia solicitó el cambio ya que habrá un masivo espectáculo musical de Soy Luna en el Hipódromo.La fecha (que tiene el partido entre Independiente - Atlético, ver página 27) seguirá luego con estos partidos:Belgrano vs. Talleres, en el estadio Mario Alberto Kempes, Facundo Tello. (El Trece).Olimpo de Bahía Blanca vs. Vélez, en el Roberto Carminatti, Darío Herrera (TV Pública).Sarmiento de Junín vs. Racing, en el estadio Eva Perón, Patricio Loustau (El Trece).