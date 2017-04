WASHINGTON, 14 (AFP-NA). - Estados Unidos utilizó este jueves en Afganistán su artefacto no nuclear más potente, conocido como la "madre de todas las bombas", contra un complejo de túneles bajo control del grupo yihadista Estado Islámico (EI). "Estoy totalmente orgulloso de nuestros militares. Fue un nuevo éxito", dijo el presidente Donald Trump a la prensa. "Les di carta blanca.(...) Francamente, es por eso que tienen tantos éxitos en los últimos tiempos. Si comparan lo sucedido en las últimas ocho semanas con los últimos ocho años, verán que hay una enorme diferencia", agregó.Según distintas fuentes murieron entre 36 y 92 miembros del ISIS pero este grupo yihadista indicó que no sufrió bajas por lo que la información no es clara.La bomba "hizo impacto contra un complejo de cavernas" y túneles excavados en el distrito de Achin, en la provincia oriental de Nangarhar, dijo el portavoz del Pentágono, Adam Stump. Fue el primer uso en combate de este tipo de armamento, mejor conocido por su apodo la "madre de todas las bombas", un juego de palabras en inglés de la sigla MOAB.El artefacto explosivo fue lanzado desde un avión desde gran altitud. Este artefacto tiene formalmente la denominación GBU-43/B, pesa poco más de nueve toneladas y fue desarrollada por el Laboratorio de Investigaciones de la Fuerza Aérea estadounidense."Es la bomba no nuclear más potente jamás usada en combate", dijo el portavoz de la Fuerza Aérea, el coronel Pat Ryder.