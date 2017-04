INCAA: Avelluto salió a desligar a Cacetta de hechos de corrupción

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, desligó ayer al expresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Alejandro Cacetta de los presuntos hechos de corrupción en el organismo, pero manifestó que le "hubiera gustado una actitud más decidida" de su parte en la lucha contra los "kioskos, kioskitos, maxikioskos y polirrubros" que denunció existen en el ente artístico.Tras la polémica generada en torno al pedido de renuncia del ahora extitular del INCAA, el funcionario nacional lo desligó de los desmanejos con fondos públicos: "Recibimos denuncias de corrupción por debajo de Alejandro Cacetta, pero no me satisfizo su respuesta", explicó. "A veces se piensa que llegar a la función pública es un viaje de boy scout en el que se van a hacer las reformas sin resistencia. Pero hay resistencia, hay kioskos, kioskitos, maxikioskos y polirrubros que vienen pasando no por Alejandro Cacetta, sino que vienen de años", sostuvo el funcionario nacional.En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete se refirió así a funcionarios que permanecen en el organismo desde tiempos de gobierno kirchnerista y resaltó que la Casa Rosada quiere "ir a fondo" contra la corrupción porque "se trata de cuidar la plata de la gente".El Gobierno desplazó a Cacetta el pasado miércoles, pocas horas después de que se divulgara en el programa televisivo "Animales sueltos" un informe en el que se involucraba al funcionario saliente en supuestas irregularidades, sospechas de corrupción y conflicto de intereses."AREAS OPACAS"La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró que el INCAA "necesita una reforma integral en materia de transparencia" porque "hay muchas áreas opacas", a la vez que señaló que en la gestión de Alejandro Cacetta al frente del organismo "no hubo tiempo o faltó un poco de compromiso para modificar esas cuestiones".