En AFA "juegan con mi nombre"

El entrenador Jorge Sampaoli negó una reunión con la AFA y dijo que juegan con su nombre. EL DT del Sevilla de España aclaró que "no es verdad" que "haya dado el sí" para suceder a Bauza. "No me reuniría ni con mi hermano antes de un partido", sentenció.

Tras el mensaje que bajaron el Sevilla y hasta su abogado particular, Jorge Sampaoli habló de la Selección Argentina pero no precisamente para realizar una abierta declaración de amor, sino para decir que no tuvo contacto con la AFA, pese a que en las últimas horas trascendió su comunicación telefónica con Claudio "Chiqui" Tapia.

En conferencia de prensa, el DT casildense aseguró que no le compete valorar nada sobre el comunicado del club andaluz porque "no es verdad" que "haya dado el sí" para ser el "entrenador de la Selección Argentina".

Destaca esta mañana Diario Popular, que Jorge Sampaoli comentó "todo lo que se genera por especulación, como el comunicado que sacó el club que llega tras unas especulaciones, no me compete. Si me pregunta si le di el sí a la AFA diría que soy entrenador de la Selección Argentina y eso no es verdad. Para tener un hecho concreto de algo tan importante seguramente tendría que haber una reunión personal y no la hubo".



"SE ESTA JUGANDO CON MI NOMBRE"

Sampaoli fue más allá de las supuestas negociaciones con la AFA, y al respecto sentenció que "mi fotografía es que estuve siendo técnico de Barcelona, Holanda, Arsenal... Se está jugando con mi nombre. Si el club tendría que haber sacado un comunicado de cada vez que me nombraron como entrenador de otro club, cada semana tendrían que sacar uno. Lo único que hablé con el presidente, que es el único como jefe que me representa, cuando tenga que comunicar algo primero se lo diré a él".

Después negó la reunión con la AFA en Valencia y graficó "no me reuniría con nadie, ni con mi hermano, antes de un partido.

RENOVACION

Cuando le preguntaron por la renovación con el Sevilla, contestó "yo, hoy no tengo ni relación de renovación con el club ni tengo ninguna conversación pendiente con nadie, ni con ningún club ni con nadie y tengo que caminar por el camino que me corresponda. Tengo que pensar en estos siete partidos porque es lo único que me vincula. Cada circunstancia tiene cada momento, tengo un contrato que firmé hace mucho tiempo, que no se modificó nunca y tiene aristas favorables a la institución y para mí y no se ha modificado, tengo que seguir igual".