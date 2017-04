Polémica en la elección de Seffino para la FEV

Los representantes de los barrios Villa Podio, Villa del Parque y Guillermo Lehmann se quejaron porque ya había una lista armada. Pidieron la postergación de la elección y, tras perder, se retiraron de la asamblea. "Esto no es democracia", dijeron a LA OPINION. Aseguran que fue todo acorde a lo que indica el reglamento.

En la noche de ayer, en el Salón Verde del Palacio Municipal, se realizó al Asamblea de la Federación de Entidades Vecinales para la renovación de los 14 cargos. El encuentro no estuvo exento de polémica: los representantes de los barrios Villa Podio, Villa del Parque y Guillermo Lehmann primero pidieron la postergación de la elección y posteriormente, se retiraron, aduciendo que todos los cargos a elegir ya habían sido designados con anterioridad.

Previo a la elección, Héctor Moscardo agradeció a los vecinalistas por los 6 años que estuvo en la gestión y destacó el hecho de haber realizado reuniones en todas las vecinales: "en tres años, no hicimos ninguna reunión en la sede de la Federación", dijo. "Tuvimos buena relación con los altos estamentos de la ciudad, la Fiscalía, una muy buena relación con la URV, que nos permitió que nos donaran elementos secuestrados que luego fueron donados a entidades de bien público", recordó. "Me costó mucho dejar este lugar", admitió, con la voz quebrada.

Luego llegó el momento de la elección. Los tres representantes de los barrios Villa Podio, Villa del Parque y Guillermo Lehmann pidieron postergar las elecciones hasta tener tiempo de armar una lista propia. La moción fue puesta a consideración y perdieron: hubo 28 barrios que querían votar.

Acto seguido, se retiraron. En diálogo con LA OPINION, Miguel Gómez (Guillermo Lehmann) y Horacio Nieto (Villa del Parque) manifestaron que "esto está todo armado. Entregaron a la entrada una lista. Esto es una completa democracia para nosotros. Para mí, esto no es democracia. Las vecinales son apolíticas, y esto no se entiende. Esto es un show que está armado", indicó el primero de ellos. "No nos avisaron. A pesar de que el estatuto dice que hay 30 días para armar una lista, solo nos dieron 15", dijo Nieto.

Tras completar las elecciones de cada cargo, Néstor Seffino hizo uso de la palabra: "la verdad es que esto debería haber sido un día de fiesta. Pero se empañó un poco por las tres personas que se fueron. Deberían haberse quedado un rato más y escuchar el mensaje que voy a dar. Quiero que cada vez que se reúna la mesa directiva de la FEV, quiero que estén todas las vecinales. Mi trabajo va a ser mantenerlas unidas y encontrar la mejor forma de dialogar y encontrar solución a los problemas. Mañana (por hoy) seguramente irán a los medios, así que seguramente, debutaré para defender esta postura. Los iba a invitar a que participen", indicó.​



LAS NUEVAS AUTORIDADES

Presidente: Néstor Seffino

Vice: Javier Grande

Secretaria: Eloisa Torreano

Prosecretaria: María Pasini

Tesorero: Jorge Nasi

Protesorero: Oscar Negro

1º Vocal titular: Arturo Benavídez

2º Vocal titular: Erika Mezzenazco

3º Vocal titular: Horacio Barbieri

1º Vocal suplente: Mabel Burghi

2º Vocal suplente: Gabriela Fabbrica

3º Vocal suplente: Veliz Marcelo

Revisor de Cuentas Titular: Mónica Muñoz

Revisor de Cuentas Suplente: Carla Gómez.