Tres delincuente con armas robaron en dos comercios

Tres varones que se desplazaban en un automóvil Peugeot 504, luego de robar en dos comercios de esta ciudad en lo que fue una seguidilla de robos, fueron aprehendidos minutos después por la policía en intersección de calles Gabriel Maggi y España -límite de barrios Italia y Mora-.

Según informó la policía oficialmente, en horas de la mañana de la víspera, personal de la Comisaría Nº 1 de esta ciudad, fue alertado de dos hechos ilícitos acaecidos en dos comercios localizados en jurisdicción de esa dependencia.



Así, tres sujetos de identidades desconocidas ingresaron a los locales comerciales y se apoderaron de dinero en efectivo.

Contando con las características de los involucrados, personal de la Brigada Motorizada y de la Policía Comunitaria realizaron una saturación, logrando proceder a la aprehensión de los involucrados en intersección de España y Gabriel Maggi.

A los malvivientes de 25, 27 y 30 años, se les incautó la totalidad del dinero mal habido. Se trasladaron los aprehendidos a sede policial quedando los mismos detenidos.

En el lugar se hizo presente el jefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez, el subjefe Marcelo Bustamante, y su equipo de trabajo.

En cuanto a los detenidos, en forma extraoficial según publicó LA OPINION edición digital, se supo que responderían a los apellidos de Moreyra, Gorosito y Leiva.



Comercios afectados

En cuanto a los comercios afectados se supo extraoficialmente, que serían, el primero ubicado en la intersección de calles Florencio Sánchez y Barcelona -barrio Belgrano- donde la víctima habría sufrido golpes por parte de los malvivientes.

Y el segundo, en intersección de calles Belgrano y A. Castellanos -barrio Central Córdoba- donde también hubo intimidaciones y, al igual que el primer hecho se escaparon con dinero en efectivo que era lo recaudado en la caja registradora.



Otro robo a mano armada

En la mañana de la víspera, cerca de las 11, en un comercio que vende indumentaria deportiva en la ciudad de Frontera ingresaron dos jovencitos, pidiendo ver zapatillas.

Mientras una empleada les mostraba, uno de los jóvenes escondió un gorro entre la ropa que vestía, publicó en la mañana de la víspera LA OPINION edición digital.

La maniobra habría sido vista por una de las empleadas del lugar, pero de inmediato los jóvenes se fueron del local, diciendo de modo intimidante que regresarían momentos después. Y así fue.

Cuando volvieron, el lenguaje no fue el mismo. De inmediato ostentaron un arma de fuego con la que amenazaron a las empleadas del negocio.

Según testigos, una de las empleadas fue empujada y cayó al piso mientras que la otra recibió un culatazo en el cuerpo y también terminó en el suelo.

En un comienzo los delincuentes pedían la llave de arranque de una moto que estaba estacionada, pero al no lograr su cometido, finalmente los delincuentes se llevaron el teléfono celular de una de las mujeres, 5.000 pesos en efectivo que estaban en la caja registradora y prendas varias por un valor cercano a los 5.000 pesos.

Minutos después se alertó a los uniformados de la Comisaría 6ª de Frontera quienes arribaron en varios patrulleros.

No obstante, la dueña del negocio, dijo que piensa contratar servicios de Policía adicional. Sobre todo porque a las chicas las amenazaron diciendo “vamos a volver y las vamos a matar".



Megaoperativos

Por otra parte, el mismo día en que el Ministro de Seguridad visitó la ciudad, esa misma tarde la Policía y GUR realizaron un megaoperativo que tuvo lugar entre las 17 y las 21 en barrios La Cañada, Lehmann, Fasoli, Italia, y microcentro. Como resultado se identificaron a 120 personas, se trasladaron a 16 en calidad de demorados, se retuvieron 6 motos por parte de Protección Vial, se labraron 91 infracciones y se identificaron 35 motovehículos.

En la jornada de ayer, también se hicieron grandes operativos de prevención y control en barrios Villa Dominga, Jardín, Italia, Villa del Parque y 9 de Julio; desarrollándose los mismos con normalidad y resultando de ellos la identificación de 93 personas, y de 85 vehículos entre motocicletas y automóviles.