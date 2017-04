Una nueva era

En esta nueva era, podríamos mencionarla como la era digital, una época donde los cambios se vislumbran con mayor celeridad, con avances de todo tipo y al alcance de todos, hecho que no ocurría en tiempos pasados, en cambio hoy en día disponemos de internet y, gracias a este acierto los deportes y sus alternativas, variantes, disposiciones, diferentes tipos de entrenamientos y así sucesivamente, tienen una visión global, o, podríamos analizarlo como muchas visiones y sus respectivas reflexiones al respecto (por más opuestas que sean) para llegar a un resultado o producto que queremos alcanzar o lo hemos logrado y discernimos sobre tal objetivo. Es como ocurre en la comunicación misma, antes uno disponía de medios televisivos, gráficos, radiales y la mejor, dialogando mirándose a los ojos.Entonces, eran pocas voces las que resonaban para que todos en cualquier reunión dialoguen y busquen conclusiones. En la actualidad, por las redes sociales, todos somos reflexivos, analistas y miembros de una comunidad diminuta o extremadamente amplia y hacemos las veces de comunicadores. Por ello, la variedad. Debido a este fenómeno desterramos las fronteras y todos nos relacionamos con todos, podemos ver como entrena el chino, el africano, el yanqui o el inglés, los nórdicos o los rusos, los latinos o el vecino del frente de tu casa. ¡Viva el cambio! Y que vivan las reformas deportivas porque a la diversidad uno, como individuo la prueba, otro, como profesional la investiga y, el profesor no puede estancarse y debe estudiar diariamente, en todo momento, a cada rato, y aplaudo este acontecimiento como fenomenal.De manual, los trabajos habituales en un gimnasio convencional eran labores funcionales, ejercicios marcados, sencillamente lo opuesto a como hoy se generaliza a un trabajo funcional (de agrupamiento, integral, con pistas, rondas etc.) Lo funcional, “insisto” de manual, era la sobre carga misma, con dirección hacia variantes en las fuerzas y tipos de fuerzas a implementar, con motricidad medida y aislamiento de musculatura, con ejercicios accesorios, pregonando los músculos agonistas, enfatizando la técnica.En cambio, los trabajos de alto impacto, hoy muy utilizados en los gimnasios llevaban mucha escuela (de años), de técnicas, (si bien es una o a lo sumo dos) el impacto era mañoso (el arranque - la volada) y ahí imperaba la estrategia del entrenador. Se preconiza a los músculos sinergistas y es debido a ellos la maña del maestro para reclutar y sacar el mayor provecho. En fin, viva el cambio y los nuevos entrenamientos fusión, los trabajos conjugados, los profes arraigados al estudio constante, a su vocación de docente. Prueben, estudien, investiguen, sean autodidactas pero, no se dejen engañar. Hasta la próxima.