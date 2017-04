Fernando Alonso, en mayo, en la Indy 500

El piloto español Fernando Alonso no correrá el Gran Premio de Mónaco para poder competir en las 500 Millas Indianápolis, anunció la escudería McLaren-Honda, para la que compite actualmente en Fórmula 1."El 28 de mayo de 2017, McLaren participará con un coche en la 101ª edición de las 500 Millas de Indianápolis", señaló la escudería en un comunicado, al tiempo que añadió que dicho auto será conducido por el piloto asturiano.McLaren todavía no ha anunciado quién sustituirá a Alonso en el Gran Premio de Mónaco, una de las fechas estrella del calendario, que como todos los años coincide con la carrera que se disputa en el Indianápolis Motor Speedway.Lo más probable es que el lugar del piloto español podría ocuparlo el británico Jenson Button, que sigue vinculado a McLaren como embajador de la escudería tras retirarse la temporada anterior.Alonso competirá en la Indy 500 con un Andretti Honda e insistió en que el de Mónaco será el único Gran Premio que se perderá en 2017.El campeón mundial de Fórmula 1 en las temporadas 2005 y 2006 aseguró que quiere participar en Indianápolis para tratar de lograr la triple corona ganando en Mónaco (lo hizo en dos ocasiones), en Indy y en las 24 Horas de Le Mans.El único piloto que consiguió ese registro fue el británico Graham Hill que, como Alonso, también ganó en dos oportunidades el campeonato mundial de Fórmula 1."Es un gran reto y estoy listo para intentarlo. No sé cuándo correré en Le Mans, pero lo haré algún día. Solo tengo 35 años, hay tiempo", señaló en un comunicado el propio Alonso.El asturiano, cuyo contrato con McLaren finaliza al término de la presente temporada, vive momentos difíciles en la Fórmula 1. No ha conseguido puntos en las dos primeras fechas, disputadas en Australia y China."Sé que tengo muchas cosas que aprender, pero voy a volar a Indianápolis desde Barcelona tras el Gran Premio de España", añadió el experimentado piloto.McLaren regresará a las 500 Millas de Indianápolis tras 38 años de ausencia. "Estoy contento de haber podido hacer que la marca vuelva a la carrera de Estados Unidos", señaló el nuevo director ejecutivo de la empresa, Zak Brown.Para la ocasión la escudería de Woking se alineará con el equipo Andretti Autosport, cuatro veces ganador de la Indy 500, en las ediciones 2005, 2007, 2014 y 2016."Este año solo correremos en Indianápolis, pero es posible que la escudería se lance de pleno a la categoría IndyCar en un futuro no tan lejano", reconoció Mansour Ojjeh, el director del comité ejecutivo de McLaren Technology Group.Michael Andretti, excampeón de Indycar y jefe de Andretti Autosport, cree que Alonso puede repetir el éxito que logró en la pasada edición Alexander Rossi, debutante en la Indy 500, justamente en la carrera número 100.