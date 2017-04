Más bajo valor en doce meses

La soja cayó esta semana a su menor valor en un año, al bajar un 0,8% a u$s 344,75 la tonelada en el mercado de Chicago, bajo el influjo del informe publicado antes del fin de semana por el departamento de Agricultura (USDA).La oleaginosa no registraba un precio tan bajo desde el 12 de abril de 2016, jornada en la que había cerrado a u$s 344,02. Y además sufre desde el último mes una caída del 10%. El mercado de la soja está presionado por estimaciones superiores a las previsiones sobre las siembras planeadas en Estados Unidos, junto a una oferta que se anuncia elevada en América del Sur.