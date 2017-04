Importancia de la inmunización

En reciente informe de prensa el Municipio local recuerda la importancia de inmunizarse contra la gripe y la neumonía antes de que siga avanzando el otoño.Si bien el virus de la gripe todavía no empezó a circular, nos encontramos en el momento adecuado para protegerse. La vacunación debe ser oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno (que es la etapa de mayor circulación del virus influenza) y alcanzar a la totalidad de los grupos priorizados.La vacuna antigripal es gratuita y obligatoria para los bebés de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, personal de salud y personas con factores de riesgo. Los bebés no pueden vacunarse antes porque no hay respuesta de anticuerpos de protección en menores de seis meses.En 2016 hubo 290 muertos por influenza, la mayoría de las personas que integraban los grupos vulnerables y no habían recibido la vacuna. Este año, el Estado distribuye a todas las provincias 12 millones de dosis, un 20 por ciento más que el año pasado.La vacuna es muy segura y protege de las consecuencias más graves de la gripe que pueden conducir a la hospitalización o a la muerte.A nivel público solo está disponible para los grupos especificados.Para vacunarse, los pacientes -de entre 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, excepto obesos- deberán presentar la correspondiente orden médica, debiéndose detallar en la misma el grupo de riesgo al cual pertenece (enfermedades respiratorias, cardíacas, oncohematológicas, con inmunodeficiencias, diabetes, pacientes trasplantados, entre otras).La vacunación contra neumococo tiene el propósito de reducir la incidencia, complicaciones, secuelas y mortalidad por neumonía y enfermedad neumocócica invasiva en Argentina.Las personas con mayor riesgo de padecer esta patología son los menores de 2 años, los adultos mayores y las personas con trastornos de la inmunidad o ciertas patologías respiratorias, cardíacas, renales, entre otras.En 2011, el Ministerio de Salud de la Nación incorporó, de manera universal al calendario nacional, la Vacuna Conjugada 13 Calente para niños menores de 2 años, y continuó con la vacunación de adultos mayores y personas en riesgo con Cacuna Polisacárida 23 Valente.Reforzando esta estrategia, dicho Ministerio, y por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, definió agregar la Vacuna Conjugada contra Neumococo 13 Valente para personas mayores de 2 años pertenecientes a los grupos vulnerables y mayores de 65 años, a través de un esquema secuencial y mediante una estrategia bianual 2017-2018.Es importante aclarar que los pacientes mayores de 65 años no requieren orden médica para vacunarse.En tanto, las personas de entre 2 y 64 años, con indicación de vacuna contra neumococo, deben presentar orden médica detallando en la misma el grupo de riesgo al cual pertenece.Centro de Salud N° 1 Barrio Moreno (Carlos Gardel 550): lunes a viernes, de 8 a 12.Centro de Salud N° 2 Barrio 9 de Julio (Rotania 1336): lunes a viernes, de 7 a 13.Centro de Salud N° 3 Barrio Colón (Falucho, entre Rafaela y Tucumán): lunes a viernes, de 7 a 17.