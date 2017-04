La Caja de Asistencia Social- Lotería de Santa Fe informa la grilla de sorteos previstos con motivo de la conmemoración anual de la Semana Santa. Este jueves realizarán sólo los Sorteos de “El Primero” a las 11:30 hs., y “Matutina” a las 15:00 hs, ambos se resolverán por los códigos de Lotería. Quiniela Exprés se llevará a cabo en su forma habitual. El viernes no se programan sorteos. El sábado 15 continúa la grilla de sorteos de Quiniela con total normalidad. El domingo 16 de abril se llevarán a cabo los sorteos de Quini y Brinco en sus horarios habituales.Funcionarios de la Región Centro, que conforman las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos -8 millones de habitantes- se reunirán lunes y martes en la capital de nuestra provincia, para abordar temas comunes a toda esta amplia región del país.El juego poceado de Lotería de Santa Fe no registra antecedentes semejantes al quedar el pozo vacante y ofrecer para el sorteo venidero la soñada cifra de $43,5 millones. Las apuestas pueden hacerse hasta el sábado a un valor de 15 pesos.La cantidad de casos de dengue autóctono ascendió a 66 en un barrio del sur de Rosario, en el que se detectó un brote de la enfermedad. En el resto de la provincia de Santa Fe no hay circulación viral este año pero sí se detectaron casos importados; es decir con antecedente de viaje a regiones en las que hay brotes, como Formosa o algunas zonas de Brasil.