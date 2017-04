Bulbosas: plantas eternas

En botánica se llaman geófitos, Geo tierra, fita planta; es decir plantas dentro de la tierra. Las bulbosas son herbáceas, perennes que durante un período del año, sobreviven como órgano de reserva, ya sea en sus raíces o tallos engrosados. Y la variedad es enorme: provienen de diferentes regiones del mundo donde las condiciones del suelo, la temperatura y las lluvias difieren mucho entre sí, por eso no es fácil hacer una regla general para su cultivo. Algunas son fáciles de cultivar como las dalias, Watsonias, vara de San José, y los gladiolos grandes (todas de verano). Incluso hay algunas que se naturalizan (crecen solas), otras necesitan una técnica muy sofisticada como los tulipanes que antes de plantarlos requieren 12 semanas de frío de heladera para que alarguen el tallo cuando crezcan.Las bulbosas son ideales para plantar en jardineras o macetas profundas porque a cada especie se le puede dar su hábitat específico controlando bien el drenaje. Son aconsejables Narcissus, Muscari, Lilium, que se combinan muy bien con anuales como pensamientos, Alelíes o Alissus.A continuación, todos los factores a tener en cuenta para aventurarnos con las plantas bulbosas.necesitan un suelo poroso con mucha aireación y buen drenaje, donde no se junte agua, ya que el exceso de esta puede podrirlos.remover bien la tierra hasta una profundidad de 30 cm y dejar el suelo bien suelto. La mayoría se entierra a una profundidad de 3 veces su altura como mínimo. Se tapan con tierra y se presionan para que queden firmes.principio de otoño son ideales para estas bulbosas de esta época o principio de primavera según corresponda.los bulbos necesitan mucha luz, preferentemente se llevan muy bien con el sol de la mañana.durante su período de crecimiento necesitan agua, pero no en demasía, solo cuando la tierra está perdiendo humedad. En época de reposo nada de agua.generalmente son plantas sanas. Las enfermedades más comunes son distintos tipos de hongos que surgen por un drenaje deficiente.se fertilizan con sulfato de potasio del cual las bulbosas son muy ávidas.se produce por división espontánea del órgano subterráneo, pero hay variedades que también lo hacen cuando semillan.cuando la planta se ha transformado en mata es porque se han formado hijos. Hay que esperar que el follaje esté bien seco para dividirlos. Se levantan, se separan y se replantan en época.CONSEJOSNo agregar jamás abono de origen animal a la tierra, ya que son susceptibles a la putrefacción.Recordar que tienen una época de crecimiento y otra de reposo que no se puede alterar. La temperatura del suelo es la que los estimula.No plantarlas fuera de época para lograr una buena floración.Algunos bulbos pueden quedar enterrados después de la floración, otros es mejor almacenarlos en un lugar seco y aireado.No todos los bulbos se adaptan a cualquier jardín.Elegir las variedades que se desarrollan bien en nuestro clima.La gran cantidad de variedades permite tener flores durante todo el año, aunque, el período de mayor floración es el invierno.Para plantarlos agrupados, realizar un agujero grande y colocarlos con el extremo de desarrollo para arriba, separados por lo menos dos veces el ancho y largo. Cubra con tierra suavemente para evitar moverlos, aplaste el suelo con un rastrillo y riegue.Recuerde que los Jacintos se pueden colocar en agua, siempre respetando que el nivel del agua llegue hasta la base del bulbo. Deje en sitio fresco pero luminoso hasta que desarrolle las raíces donde comenzará a colocar más agua y así la planta se irá desarrollando.CALENDARIO DEFLORACIONMuscari, Narciso, Jacinto, tulipanes, crocus, Violeta de los Alpes.Marimoñas, anémonas, Amarylis, Fresias, Iris, Sparaxis.Dalias, Begonias.Cyclamen, Oxalis.Espero les haya interesado el artículo de hoy y les deseo una hermosa Pascua de Resurrección este domingo, María Paula.