Jóvenes y jóvenas: burrada al asumir

La educación está por el piso, en diversos sentidos, donde ninguno de los actores puede rehuir parte de la responsabilidad que le cabe, y en este caso de una funcionaria del área educativa, que se supone debería dar el ejemplo, pues más arriba se llega mayor debe ser el compromiso y el nivel de cultura.Esto sucedió en Santa Cruz, una provincia quebrada financieramente pero también en muchos otros aspectos. Es que al asumir María Cecilia Vázquez como presidente del Consejo de Educación, seguramente tratando de imitar a la ex presidente Cristina Kirchner y para tratar de quedar bien ante la gobernadora Alicia Kirchner, se dirigió a los presentes diciendo "jóvenes y jóvenas", para ponerle perspectiva al género.La funcionaria, que quedó expuesta al ridículo, es de íntima confianza de la gobernadora Kirchner ya que durante 8 años fue jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Desarrollo Social, cuando era ministra la cuñada de la ex presidente.Demás está aclarar, por si alguien tiene alguna duda, que "jóvenas" no existe como palabra. Una verdadera burrada de la flamante presidente del Consejo de Educación, nada menos.