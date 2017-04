El freno de las cosechadoras

En el centro-norte santafesino se registraron, hasta el martes de esta semana, días soleados, con porcentajes de humedad ambiente de medios a levemente altos. Luego, con el paso de los días, aumento de la nubosidad, inestabilidad y ocurrencia de precipitaciones en toda la superficie del área de estudio.Los registros pluviométricos fluctuaron entre 02 y 80 mm, a excepción de los departamentos General Obligado y San Martín donde los mismos superaron los 100 mm, según indicó el informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción.Los procesos de cosecha se desarrollaron a ritmo muy lento para los cultivos de: maíz de primera, sorgo granífero, algodón y arroz, situación totalmente diferente para soja de primera, que concentró todas las cosechadoras, para que avanzaran en la recolección hasta la inestabilidad y las precipitaciones que se concretaron, condicionando y paralizando la misma.A LA EXPECTATIVAEl aumento de la demanda de cosechadoras para la trilla de soja de primera, la inestabilidad y las precipitaciones ocurridas, sosegaron e interrumpieron el proceso de cosecha de maíz temprano que se desarrollaba a buen ritmo, en el centro sur del área.El progreso logrado hasta la fecha fue del 72 %, lo que representó aproximadamente unas 38.375 ha, con un avance intersemanal del orden de solo 2 puntos.En los departamentos del norte y centro del área de estudio fue casi nulo lo que se cosechó, los rendimientos promedios que se venían registrando fluctuaban entre 60 a 70 qq/ha y en lotes con sectores que tuvieron problemas por los excesos hídricos, se lograron rendimientos de 80 a 90 qq/ha.En los departamentos Las Colonias, La Capital, San Justo y Castellanos, avanzó la recolección con porcentajes de humedad en el grano entre 14 y 16%, con rendimientos promedios similares a los ya obtenidos, fluctuando entre 75 a 95 qq/ha y en lotes de posiciones topográficas más bajas, con rendimientos entre 40 a 50 qq/ha.En tanto se observó un muy buen estado de los cultivos de maíz de segunda, con un desarrollo normal, óptimo y sin inconvenientes. Muy buena a buena uniformidad en los lotes, buen stand de plantas, escasa a nula presencia de malezas y con óptima disponibilidad de agua útil en los perfiles de los suelos, lo cual permitió que todo el potencial genético y la tecnología aplicada se manifestara y se visualicen excelentes cultivares alentando muy buenos resultados a futuro.En cuanto al sorgo granífero, el proceso de cosecha no presentó avance en este período, como consecuencia de las precipitaciones ocurridas que detuvieron la totalidad de las actividades.Se recuerda que los rendimientos promedios obtenidos fueron de 42 a 45 qq/ha, con rindes mínimos de 18 a 20 qq/ha y máximos de 50 a 55 qq/ha, con lotes muy puntuales de 62 qq/ha.Asimismo, no se avanzó en el proceso de embolsado (grano húmedo), para autoconsumo que se realizaba casi en su totalidad en las cuencas lecheras y sectores muy puntuales de áreas ganaderas (producción de carne), por no alcanzar estados fenológicos deseables o esperables. Se estimó un rendimiento promedio entre 46 a 48 qq/ha para esta campaña.SE COSECHO 18%DE LA SOJAAntes del comienzo de las precipitaciones ocurridas, el proceso de cosecha de soja de primera había alcanzado un muy buen ritmo en los departamentos San Martín, Castellanos y San Jerónimo. En menor proporción, pero a ritmo sostenido, en los departamento Las Colonias, La Capital, San Justo y San Cristóbal.El progreso logrado hasta la fecha fue del 18%, lo que representó aproximadamente unas 158.400 ha, con un avance intersemanal del orden de solo 12 puntos.Los rendimientos promedios fluctuaron entre 38 y 45 qq/ha con humedad de grano cerca del porcentaje óptimo; en los lotes más complicados por los excesos hídricos los rindes se ubicaron entre los 26 y 29 qq/ha. A medida que avanzó la recolección se sostuvieron los rendimientos y se prevé que los mismos se incrementen, pues se han registrado rindes, en lotes excelentes, entre 50 a 55 qq/ha.Los cultivares en la semana continuaron hacia el fin de su ciclo, sin inconvenientes. Un 80 % de la superficie sembrada presentó un estado de bueno a muy bueno, con lotes excelentes y un buen desarrollo en estructura y altura de plantas. Un 15% en estado bueno y desarrollo de planta medio y el 5% restante en estado de bueno a regular, con cierto condicionamiento en su desarrollo por los excesos hídricos. Se estimó un rendimiento promedio entre 35 a 37 qq/ha para esta campaña 2016/2017.En tanto los cultivares de soja de segunda continuaron su desarrollo sin inconvenientes, bajo las condiciones ambientales mencionadas, presentando un 60% de la superficie sembrada estado general de bueno a muy bueno con la particularidad de la no uniformidad y con la presencia de manchones. Un 15% bueno a regular, un 10% regular y un 15% malo, con escaso desarrollo de estructura, altura de plantas y cierto grado de enmalezamiento.