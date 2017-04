Cayó en un 29% la producción de vinos

La semana pasada, el presidente Mauricio Macri mandó un "enorme abrazo a los argentinos que debido a las consecuencias del cambio climático están sufriendo". Pero ese impacto no sólo lo están viviendo miles de evacuados en todo el país, sino que hay efectos, menos arrasadores, pero igual de negativos. Un informe que difundió ayer en París la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) reveló que en todo el mundo la producción de vino cayó por los fenómenos climáticos. Y Argentina fue uno de los países más afectados.La producción de vinos del año pasado en nuestro país fue de 9,4 millones de hectolitros, un 29% menos que en 2015. De los 22 productores releva- dos por la OIV, Argentina es el tercero que más cayó detrás de Brasil (-55%) y Hungría (-38%), dos naciones con volúmenes de producción muchísimo más bajos que Argentina, que está 9° en el ranking 2015 de la OIV."La caída de la producción tiene que ver netamente con una cuestión climática", aclara Laura Alturria, coordinadora de la Comisión Técnica Enológica de la cámara Bodegas de Argentina, la entidad empresaria que nuclea a las bodegas locales. Y explica que la cosecha de la producción 2016, cuya vendimia cerró en mayo de ese año, fue de sólo 17 quintales: es el nivel más bajo en 50 años.El primer problema apareció en la primavera de 2015, cuando crecieron las vides. "Como consecuencia de El Niño, fue más lluviosa y también tuvo temperaturas más bajas. Hubo heladas, lo que afecta la fecundación de la flor: se formaron menos granos de uva por racimo, y entonces el rendimiento de ese racimo es menor, al momento de la cosecha las cajas pesan menos", señala Alturria.Pero allí no terminaron los inconvenientes."Desde febrero a abril del año pasado se empezaron a suceder una serie de lluvias que generaron las condiciones para el ataque de hongos y eso también fue afectando el rendimiento. Así, los quintales no fueron los que se esperaban y tuvimos la cosecha de uva más baja de los últimos años. El 95% la producción de uva se destina a elaborar vino así que esa baja se correlaciona con una baja similar en la cantidad de vino", admite Alturria.