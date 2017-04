Agustín Ezcurra, Maximiliano Bustos y Gastón Conde, entrenadores de los juveniles M20 que se están preparando para el Mundial de la categoría que se va a disputar en Georgia durante junio próximo, así vieron lo ocurrido en la Concentración Nacional Juvenil que se llevó adelante por espacio de tres jornadas, en Rosario, en la cual estuvo el rafaelino Mayco Vivas.Agustín Ezcurra aseguró que “Avanzamos mucho. Fue muy intensa, con enorme colaboración de los chicos que a pesar del cansancio se compenetraron con el trabajo que hicimos. Hubo mucho foco en lo defensivo, en las destrezas, contamos con la colaboración del Staff de Los Pumas que estuvo acá y los aprovechamos una barbaridad. El grupo se va consolidando de a poco, no hay mucho tiempo para el mundial pero venimos muy bien. El tiempo de trabajo se aprovechó a fondo y empezamos ya con los detalles. Nos resta pulirlos, pero estamos muy bien”.Por su parte, el entrenador de los forwards Maximiliano Bustos dejó en claro que “Tuvimos la posibilidad de trabajar bastante el line y el scrum. Con Pablo Bouza y Emi Bergamaschi a mano durante los entrenamientos, la ayuda fue excelente. Los chicos mostraron que tienen unas ganas enormes de seguir aprendiendo y absorben conceptos en cada práctica de scrum, en cada jugada de line out, en defensa y en ataque. Nos vamos satisfechos, pero conscientes de que aún quedan cosas por terminar de corregir. Se avanzó. La gira nos ayudó un montón y creemos que lo que nos resta de trabajo es para terminar la consolidación total del plan. El grupo está afianzándose”.En tanto que Gastón Conde, concluyó que “Los análisis en video de qué cosas anduvieron bien y qué cosas no tanto en la Gira le pedimos a los chicos que los hicieran, y fue un éxito. Fueron autocríticos, encontraron cosas, detalles, a mejorar, identificaron lo que estuvo bien hecho y ejecutado y también las cosas sobre las que hay que seguir trabajando e intensificando, porque no queda mucho tiempo juntos de acá al Mundial, con lo cual hay que sacarle el máximo rédito a las horas de entrenamiento”.“Que ellos sepan y puedan verse y marcar en qué se falló y en qué se acertó nos ayuda a los entrenadores a poder colaborar para que el equipo termine de dibujar sus atributos y dónde hay que arremangarse para seguir mejorando. En líneas generales la gira estuvo bien y sobre muchas de las conclusiones es que trabajamos acá en estos tres días. Lo que ejercitamos acá en destrezas, en defensa con la colaboración de Germán Fernández, Pablo Bouza y Emiliano Bergamaschi nos ayudó una barbaridad. Estamos convencidos que podemos mejorar mucho más para llegar al Mundial más punzantes en ataque y en defensa. Pero es indudable el crecimiento del equipo”.