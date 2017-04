Rafaela, un obrador

"Rafaela es un gran obrador hoy en día", fue una de las definiciones más impactantes del intendente Luis Castellano, de un reportaje que le efectuó LA OPINION días pasados, durante una visita a este medio, donde además, formalizó un interesante repaso sobre las actividades, proyectos e iniciativas en marcha del gobierno que lo tiene como conductor. En efecto, no sólo reseñó las obras en ejecución, sino que también sostuvo que el acueducto que deberá extenderse desde Desvío Arijón hacia Rafaela, y la endeble seguridad, son las dos grandes deudas que se tienen por saldar con los rafaelinos.En ambos casos, aunque sean importantes todas las gestiones y aportes que puedan hacerse desde el gobierno local -que por cierto no son pocas-, la dependencia es con el gobierno de la provincia, quien siempre tiene la última palabra. En el caso preciso del acueducto, debe recordarse, se hizo la primera etapa desde la toma en Desvío Arijón hasta Santo Tomé, quedando ahora pendiente la segunda que deberá prolongarse desde allí a nuestra ciudad, alcanzando también a localidades cercanas a su traza, pero restando definirse la financiación de una obra de tal magnitud, para lo cual se apelará a recursos desde el exterior, merced a un empréstito. En cuanto a la seguridad, si bien el aporte desde Rafaela es importante con el funcionamiento de la Guardia Urbana Rafaela, no sólo con personal y móviles en importante cantidad sino también con un centro de monitoreo que cubre parte de la ciudad y especialmente los accesos, sino también la sostenida y permanente gestión que se hace ante las autoridades correspondientes del gobierno provincial para dotar de mayor personal de la Unidad Regional V, donde la cantidad de efectivos sigue siendo escasa, no habiendo aumentado proporcionalmente como lo hizo la densidad demográfica.Respecto a las obras que están siendo ejecutadas en la ciudad, tanto con recursos locales como las financiadas con fondos provinciales o nacionales, en la mayoría de los casos producto del gestionamiento y el diálogo que fue antepuesto como uno de los objetivos a sostener por parte del Intendente, mencionó la remodelación de las avenidas Marchini y Vieytes, a las que se dota no sólo de nueva pavimentación sino también de iluminación -algo tan importante en este tiempo para contribuir al ofrecimiento de más seguridad a los vecinos-; la pavimentación de avenida Italia; el fuerte avance de calle Gabriel Maggi, entre Italia y el bulevar Lehmann; el comienzo de trabajos para la reubicación del recorrido del tránsito pesado; el entubado del Canal Norte, que beneficiará a numerosos barrios del sector norte de la planta urbana, constituyendo un gran aporte estético pero especialmente en favor de la salud; la construcción del nuevo Hospital Regional que lleva a cabo la provincia; la autopista de la Ruta 34 en la cual se viene trabajando en el tramo Angélica-Sunchales, incluyendo la denominada "variante Rafaela", que es nada menos que la Circunvalación por el sector oeste.Pero además de estas bien puntuales ya referidas, recordó Castellano, que simultáneamente a lo expuesto se continúa delante con la recomposición de las calles adoquinadas, además de las obras de pavimentación e iluminación en diversos sectores de la ciudad, junto a la refuncionalización de la Ciclovía de Estanislao del Campo, uno de los sectores preferidos de buena parte de los rafaelinos para sus momentos de disfrutar al aire libre.No puede tampoco dejar de mencionarse, dentro de todo este contexto, algo que está cercano a iniciarse, como es la obra de instalación del sistema de cloacas en los barrios Brigadier López, Villa Aero Club y Los Alamos.Incluyó también, en todo este amplio repaso, la posibilidad de incorporar el Gasoducto Regional Centro II que abastecerá a Rafaela y Sunchales, con una siguiente etapa que también asistirá a Esperanza y algunas otras localidades cercanas a su traza, obra que según se supo por parte de las autoridades nacionales, estaba previsto con el anterior gobierno con un presupuesto de 3.000 millones y ahora, luego de revisiones y ajustes, significará una inversión de 1.500 millones de pesos.Justamente, con este gasoducto que se dispondrá en 2018, ya se ha comenzado a planificar la ampliación de la red de distribución local, tanto domiciliaria como para las industrias.