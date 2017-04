"Mujeres perfectas" en el Teatro Lasserre

El Centro Ciudad de Rafaela presenta a "Mujeres perfectas" este viernes 14 de abril las 21 horas en el Teatro Lasserre. El valor de las entradas es de $ 320.Sin pensarlo, la casa de Maribel está próxima a cambiarles las vidas a cinco amigas en una noche de festejo. ¿El motivo? El divorcio de la anfitriona por infidelidades de su marido, reúne a estas mujeres en un encuentro inolvidable.Se trata de Mujeres Perfectas con sus parejas, que cansadas de cumplir con exigencias, le cerrarán la puerta al amor para comenzar a vivir en libertad y con independencia. ¿Te sentís identificada?Facebook@MujeresPerf. Instagram = mujeresperfectasok.Maribel, esposa de un reconocido político y frecuente embajador argentino, da una fiesta en su casa, para festejar su divorcio. Después de veinte años de un matrimonio supuestamente "perfecto", descubre que vivió en una absoluta mentira y que su pareja estuvo plagada de infidelidades y sostenida solamente por intereses económicos y políticos. Los dos de común acuerdo, han decidido poner fin a la farsa de su amor.La terraza de su casa será el lugar en donde se encontrará circunstancialmente con sus amigas más íntimas a las que ha invitado y durante el transcurso de la fiesta, iremos descubriendo, que al igual que Maribel, todas han sido mujeres perfectas en sus parejas, que todas han cumplido con las exigencias y comportamientos que se esperaban de ellas, y sin embargo todas sienten que sus parejas han fracasado.Las confesiones de todas las historias de frustraciones vividas después de hacer lo que supuestamente "debía hacerse" de cada una de las amigas esa noche en la terraza, las llevarán a coincidir que el amor ya no llama, ni llamará, más a sus puertas y que los hombres no son ejemplares confiables en quien depositar esperanzas de un futuro feliz y promisorio.La terraza de la casa de Maribel será testigo de la noche en que estas cinco mujeres dejarán de ser abnegadas madres, esposas y amantes para convertirse en esas ex "Mujeres perfectas" que comenzaran a vivir con libertad e independencia, no siguiendo ya nunca más a cánones pre establecidos y respondiendo, de una vez por todas y para siempre, a sus propias ganas y necesidades.Elenco: Natalia Cociuffo, Lucila Gandolfo, Victoria Onetto, Candela Vetrano, Julia Zenko. Libro: Manuel González Gil y Alberto Alejandro. Dirección: Manuel González Gil. Dirección Musical y arreglos: Martín Bianchedi. Asistente de dirección: Juan Gabriel Yacar. Diseño de iluminación: Juan Ignacio Adriano/ Manuel González Gil. Diseño de vestuario: Pepe Uría. Diseño escenografía: Jaime Nin Uría. Fotografía: Gabriel Machado para MCM. Diseño gráfico: Lía Parsons. Social Media and Community Management: FNB Estudio. Asistencia de producción: Luz Rodríguez Urquiza. Producción ejecutiva: Suky Martínez y asociados. Producción general: PEP Producciones.