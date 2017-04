Cine Belgrano: cartelera del fin de semana largo

Desde el viernes 14 al martes 18 de abril a las 21:30, se estrenará la comedia "Un golpe con estilo", dirigida por Zach Braff y protagonizada por Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin -todos ellos ganadores del Premio de la Academia- que encarnan a tres amigos jubilados a los que el sistema les ha quitado el plan de pensiones. Desesperados porque no pueden pagar las facturas, deciden entonces arriesgarlo todo y embarcarse en un temerario plan que consiste en atracar al mismísimo banco que se quedó con su dinero.A las 17:45, continúa por una semana más el film "Power Rangers", tercera película de la franquicia de superhéroes que combina aventuras, acción y ciencia ficción. Cinco adolescentes tienen que convertirse en algo extraordinario cuando descubren que su modesto poblado de Angel Grove -y el resto del mundo- están al borde de la aniquilación por una amenaza alienígena. Elegidos por el destino, nuestros héroes descubren rápidamente que son los únicos que pueden salvar al planeta. Para lograrlo tendrán que superar problemas de la vida real y unirse como los Power Rangers, antes de que sea demasiado tarde.Ambas películas son aptas para mayores de 13 años y la entrada general es $70.También de viernes a martes, continúa a las 19:45 en Cine:ar "Casi leyendas", comedia argentina dirigida por Gabriel Nesci. Axel (Santiago Segura), un español muy particular, decide emprender la búsqueda de sus ex compañeros en Buenos Aires. Hace 25 años formaron un grupo musical que estuvo a punto de ser famoso pero por misteriosas razones nunca lo logró. Ahora Axel va a tener que reencontrarse con Javier (Diego Peretti), un profesor que no logra comunicarse con su hijo adolescente, y Lucas (Diego Torres), un abogado presumido que pierde su trabajo de un día para el otro. Los espera un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron y como si fuese poco solucionar sus calamitosas vidas.Es apta para mayores de 13 años. La entrada general es de $40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios $20.Para más información consultar la página web: www.rafaela.gob.ar/cine, en Facebook: @cinebelgrano o descargá la App: Cine Belgrano.