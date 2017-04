Quilmes enfrenta a la ‘Flora’ en Clucellas

La tercera fecha que viene postergándose y jugándose a medias debido a las inclemencias del tiempo tendrá continuidad en la noche de hoy con el partido que disputarán Florida de Clucellas y Argentino Quilmes, desde las 21:30 hs.Dicho cotejo será arbitrado por Gonzalo Hidalgo, quien estará acompañado por F. Rodríguez y B. Celiz.El ‘Cervecero’ llega de caer ante Unión por 2 a 0 y en el debut igualó sin goles ante Brown mientras que la ‘Flora’ le ganó a La Hidráulica (1 a 0) e igualó ante Argentino de Humberto (1 a 1).Este tercer capítulo del Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ya tiene jugados dos encuentros. En Sunchales, 9 de Julio derrotó a Unión 2 a 0 en duelo de líderes y en San Vicente, Brown y Ferrocarril del Estado igualaron 0 a 0.Atlético de Rafaela vs Argentino de Humberto.Ben Hur vs Dep. Ramona, Peñarol vs Dep. Libertad, Sportivo Norte vs La Hidráulica.9 de Julio 9 puntos; Ben Hur 6; Atlético de Rafaela 6; Unión 6; Sportivo Norte 4; Florida de Clucellas 4; Peñarol 3; Brown de San Vicente 2; Dep. Libertad 1; Argentino de Humberto 1; Argentino Quilmes 1; Ferrocarril del Estado 1; La Hidráulica 0; Deportivo Ramona 0.