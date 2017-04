Presentan fase de implementación del Plan Estratégico Rafaela Productiva

El Plan Estratégico Rafaela Productiva 2020, impulsado por casi 40 instituciones desde el Estado local hasta las universidades, centros de investigación y gremiales empresarias y del trabajo, dio por terminado el período en el que trazó un diagnóstico sobre la situación actual de la ciudad y definió los desafíos a asumir con el objetivo de prepararse para el futuro para comenzar una segunda etapa que no es otra cosa que hacer lo que se planificó.Fue en el marco de un encuentro que se realizó anoche en la sede de la Sociedad Rural de Rafaela en el que se presentaron los resultados y conclusiones de esta primera fase y se firmó un acta compromiso para avanzar en la materialización de los proyectos.El intendente, Luis Castellano, tuvo a su cargo el cierre de la reunión aunque previamente se expresaron el anfitrión, Pedro Rostagno (titular de la Sociedad Rural), el presidente del Centro Comercial e Industrial, Andrés Ferrero, el representante del INTI, Omar Gasparotti, el director del Consejo Universitario de Rafaela (CUR), Edgardo Allochis, y el responsable operativo del Plan Estratégico y funcionario de ACDICAR, Daniel Frana, quien presentó los resultados de esta primera parte."El 65% de los chicos que hoy comienzan la primaria trabajará en nuevos puestos que todavía no existen", enfatizó Castellano al hacer referencia a la necesidad de pensar un futuro de la ciudad desde la creatividad y la innovación ante un importante auditorio entre los que se encontraban el senador provincial, Alcides Calvo, funcionarios del gabinete municipal y concejales.El Plan Estratégico responde a un momento singular marcado por un contexto de fuertes cambios tecnológicos, sociales, culturales y de tendencias globales que en pocos años modificarán las formas de consumo y producción, tanto en nuestra ciudad, como en la región, el país y el mundo.El cuidado del ambiente y los recursos no renovables, el acceso al conocimiento como medio de participación social y laboral, la innovación en todos sus aspectos y los mecanismos de fortalecimiento de las redes institucionales, configuran los principales desafíos que en los próximos años deberán afrontar las comunidades, entre ellas la rafaelina. Es a partir de esta realidad que se plantea el desarrollo del plan, impulsado por la Municipalidad junto a las instituciones que trabajan en aspectos socioproductivos, educativos y que hacen al desarrollo local.Estas entidades abarcan la gremial empresarial y sindical, los sectores educativo y científico, social, ambiental y gubernamental. La coordinación técnica del plan está a cargo de la Agencia de Desarrollo ACDICAR, y sigue cinco líneas estratégicas: ambiente y calidad de vida, innovación y tecnología, infraestructura y logística, educación y capital humano, institucionalidad, entornos y servicios, que atraviesan los principales ejes sectoriales: industria, comercio, servicios, el agro, el turismo y el sector público.Unas 38 entidades participaron hasta ahora, involucradas en distintas actividades, aportando profesionales y representantes. Se realizaron unas 72 mesas de trabajo, 23 talleres y 17 capacitaciones sobre diferentes problemáticas. Once coordinadores de línea y 45 personas integraron regularmente las comisiones; y en total, unos 148 participantes intervinieron en las diversas actividades.En la apertura del encuentro, Rostagno dio la bienvenida y agradeció la elección de la entidad que representa para la realización de este encuentro. Asimismo, en relación con la temática agropecuaria, el dirigente manifestó: “Nos vemos envueltos en una grave problemática de infraestructura”, afirmación que ejemplificó enumerando diferentes demandas en relación con las líneas de trabajo del plan.En tanto Frana, de la Agencia de Desarrollo ACDICAR, presentó los principales resultados y conclusiones, que pueden resumirse en las siguientes premisas:En materia de innovación y tecnología, la ciudad impulsa el análisis prospectivo para prever escenarios, fomenta la renovación de procesos productivos y busca fortalecer la profesionalización de los sectores productivos.En cuanto a la educación y el capital humano, la ciudad busca democratizar la cultura, promover la formación y capacitación comunitaria y la inclusión de jóvenes.Respecto de los servicios y la institucionalidad, en la ciudad se trabaja para continuar fortaleciendo el ecosistema emprendedor, impulsar la vinculación tecnológica y educativa, y promover la responsabilidad social en el territorio.En ambiente y calidad de vida, la acción se centra en la economía circular y en continuar impulsando y promoviendo los cambios culturales de consumo sustentable.Sobre infraestructura y logística, se apunta a promover el suelo productivo, desarrollar el comercio y el turismo, y promover el desarrollo metropolitano regional.Después Gasparotti destacó que “ningún organismo podría llevar adelante esta iniciativa por sí sola; el trabajo conjunto es fundamental”. En ese sentido, el referente resaltó el valor y utilidad de los resultados obtenidos.A su turno, Allochis ofreció las perspectivas que desde las casas de estudios superiores de la ciudad y el CUR se sostienen en relación a los ejes de desarrollo del plan, señalando varias necesidades que deben afrontarse.Por su parte, Costamagna, del Instituto Praxis y UTN (Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela), resaltó “el valor de construir futuro”. Además, indicó que “pasada la etapa de la reflexión y el análisis, ahora viene la etapa de la acción”, y sobre esa tesitura exhortó a las instituciones a renovar sus compromisos con este plan y con el desarrollo local.En tanto, Ferrero, presidente del CCIRR destacó que todas las entidades “se nutrieron con la participación en este plan”; también animó a las instituciones a continuar apoyando activamente la iniciativa y subrayó el apoyo y la confianza dado a la Agencia de Desarrollo, por parte de la Municipalidad, para llevar adelante el trabajo.