Gremios docentes abren la "Escuela Itinerante"

FOTO NA ALESSO. La santafesina no ahorró críticas al Gobierno nacional.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Luego del violento desalojo del pasado domingo, el gremio nacional docente CTERA dejó ayer finalmente inaugurada en la Plaza del Congreso la "escuela pública itinerante", la cual permanecerá abierta con una agenda de actividades a lo largo de una semana. "Va a haber clases públicas con estudiantes y una serie de actividades que van a poner blanco sobre negro acerca de la situación de los docente", dijo Sonia Alesso, secretaria nacional de CTERA -y también del gremio santafesino Amsafe-, durante el acto en el que dieron campana de largada a las actividades públicas en el lugar, bajo el lema "la escuela pública resiste, enseña y sueña".Del acto participaron además el secretario general de la CTA de los Trabajadores, el docente Hugo Yasky, el líder de la UTE, Eduardo López, y otros referentes de gremios docentes, quienes protagonizaron una conferencia de prensa dentro del aula instalada dentro de la estructura, que en cierta medida remite a la célebre "Carpa Blanca" de fines de los años 90.Tras la ronda de prensa, los dirigentes procedieron a la apertura formal de las actividades, que incluyó la entonación de la canción a la Bandera y un acto multitudinario en un escenario montado sobre un camión. Alesso apuntó contra el "linchamiento mediático" contra el movimiento docente y al respecto señaló: "Nos quieren sumisos, amordazados y arrodillados. Vamos a demostrar que de sumisos no tenemos nada, que mordazas jamás y que vamos a construir otro escalón más en la historia de lucha de nuestra organización y del magisterio argentino".En este sentido, pidió que "no ensucien" el honor de los docentes y lanzó una advertencia: "Que se cuiden de los maestros. Maestros hay en todos lados. Es un batallón de personas que tienen dignidad, amor, que estudian todos los días y que aman lo que hacen. Que se cuiden de los profesores porque vamos a defender nuestras ideas. Esta es una lucha de ideas, jamás apelamos a la violencia".También repartió críticas al Gobierno, y ratificó que los gremios seguirán adelante con sus reclamos pese a las pretensiones de fijar un tope salarial. "Quieren que aceptemos resignadamente el 19 o el 20 por ciento y con la lucha está demostrado que se puede conseguir más", indicó Alesso, que puso como ejemplo la oferta del 28 por ciento y una suma fija que consiguieron los sindicatos en Neuquén.Por su parte, Yasky informó que la CTA presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la no convocatoria de la paritaria nacional por parte del Gobierno y, al respecto, adelantó que el organismo brindará formalmente su respaldo a la "lucha docente" el lunes que viene.Al referirse al emplazamiento de la escuela itinerante en el mismo lugar donde hace dos décadas se erigió la emblemática Carpa Blanca, el líder de la CTA explicó que el objetivo es "entablar un diálogo con la sociedad" para "desmitificar el discurso estigmatizante" sobre la escuela pública.