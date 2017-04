El asombroso modelo de Audi

El mercado argentino no deja de sorprender.Por ejemplo, era algo impensado unos años atrás que finalmente se confirme la llegada del Mustang. También pensar que un modelo que alcanza los siete millones de pesos se ofrezca en el país, era algo que parecía imposible. Pero todo parece posible ahora y Audi muestra que realmente es así con la llegada del R8 V10 Plus Stronic Quattro."Este modelo ofrece todo lo que los usuarios esperan de un auto deportivo de alto rendimiento", asegura Conrado Wittstatt, Gerente General de Audi Argentina.Su motorización es un V10 -montado de acuerdo con el principio de motor central- que alcanza unos 610 CV y una máxima de 330 km/h. Según informa la marca, este modelo cuenta con un sistema de tracción quattro, mejorado con control de par totalmente accesible y variable. A su vez, incorpora el modo de selección Audi drive que permite que los conductores coordinen los parámetros de dinámica de manejo con el valor de fricción y el estado de la superficie.Entre el completísimo equipamiento del Audi R8 se puede destacar el Audi Virtual Cockpit, el Sistema de Sonido Bang & Olufsen, Navegación MMI plus con MMI touch, Audi smartphone interface con Interfaz Bluetooth, volante de cuero Performance para R8 con multifunción plus y 4 mandos satélite, llantas de aluminio forjado de 10 radios en Y, titanio mate 8,5Jx20 (del) y 11Jx20 (tras), faros principales LED con distribución variable de la luz y luz de carretera con accesorio láser, asientos anatómicos delanteros calefaccionados “Audi Exclusive” eléctricos.Tan destacado es este modelo que sólo quedará para unos pocos clientes. El precio del Audi R8 V10 Plus se comercializa a unos u$s 414.500-. (Fuente: Conduciendo.com)