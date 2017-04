Navarro y Etchecopar a las trompadas

Que los periodistas Roberto Navarro y Baby Etchecopar están en veredas ideológicas opuestas, no hay dudas. Pero que esas diferencias se materialicen en una pelea sería grave. Afortunadamente, sólo habría sido una versión "inflada".

Primicias Ya informó más temprano que ambos periodistas se habrían peleado en los pasillos de Radio 10 (son vecinos de programación) y casi se van a las manos. Sin embargo, Baby desmintió el hecho y dijo que "fue en joda".

De acuerdo a Urgente 24, en su programa de radio Etchecopar dijo "tuve un cambio de palabras en joda. Nos cagamos a puteadas en los pasillos en joda y salieron en algunos medios a contarlo. No fue verdad. Hay que aclararle a la gente cómo es la historia".

Y agregó "está bien que no lo quiero pero no es para agarrarnos a trompadas y pelearnos, ni nada de eso. Quiero aclararlo. No vengan con cámara a la puerta ni nada de eso. Si están buscando una pelea no es acá".

La pelea se había iniciado, siempre según el portal Primcias Ya, con las críticas que Baby había lanzado al paro del pasado jueves, medida de fuerza que Navarro apoyó fervientemente.