Tras la medida de fuerza, hoy se retoma la paritaria docente

Hoy, a partir de las 9, en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia, tendrá continuidad la negociación salarial de los gremios docentes provinciales con la administración de Miguel Lifschitz.El encuentro estaba pautado para el pasado lunes, pero se postergó como consecuencia de la represión que sufrieran los docentes que intentaban instalar un "aula itinerante" en la Plaza de los Dos Congresos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como consecuencia de este hecho, ayer se concretó un paro nacional de 24 horas, el cual tuvo un importante acatamiento en toda la Provincia. Ayer hubo una importante marcha en Rosario, de docentes, estudiantes y otros sindicatos, en repudio a lo ocurrido. Allí se volvió a plantear que “todos los conflictos siguen abiertos” y renovaron el reclamo de apertura de la paritaria nacional.Las posturas en la Provincia de Santa Fe están mucho más cercanas que en los otros 17 distritos en donde hay conflictos salariales y todavía no se cerraron las paritarias. La diferencia aquí pasa por si el 25% anunciado por el Gobierno Provincial realmente es así o solamente alcanza a lo que aporta la administración de Lifschitz, dejando por fuera del cálculo al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), lo que haría bajar el porcentaje a 22.8%, que es lo que sostienen los gremios. Una de las novedades que se aportarían hoy sería la modificación de los valores del FONID, además de un cambio en la aplicación de los porcentajes.Más allá de las últimas declaraciones de los funcionarios provinciales, en donde anunciaron la prolongación del ciclo lectivo y el descuento de los días no trabajados, se mostraron signos de solidaridad por lo ocurrido a nivel nacional."Desde la provincia estamos convencidos que el camino es el diálogo, y por eso siempre hemos priorizado las instancias de encuentro ante cualquier posibilidad de conflicto", aseguró el Gobernador Miguel Lifschitz, durante una serie de actividades de inversión en infraestructura edilicia por más de 195 millones de pesos para distintos niveles de la educación pública, en Reconquista."Desde el inicio de las conversaciones por tema salarial hemos mostrado una actitud de escucha y de construcción de acuerdos con todos los gremios. Realizamos una muy buena propuesta salarial, que es la más alta del país, y continuamos apostando al diálogo, con el optimismo de que llegaremos a un acuerdo", agregó Lifschitz, en relación a la situación paritaria con los docentes a nivel provincial.CLASES PUBLICASAMSAFe anuncio que hoy llevarán adelante clases públicas en todo el país en el marco de lo resuelto por los sindicatos docentes, ante los graves hechos de represión ocurridos el pasado domingo. Para esta jornada de lucha y reflexión servirá de lema: "IMPORTANTE ADHESIONLaura Ambroggio, Secretaria Adjunta de AMSAFE Departamento Castellanos, indicó que el paro tuvo una importante adhesión -aunque menor a lo que habían sido los últimos-, pese a lo rápido que se tuvo que definir."Fue sorpresivo. Muchos docentes decidieron ir a dar clases igual, por no tener forma de comunicarse y por haber reuniones estipuladas. Sabemos que a la mañana, el acatamiento fue dispar. Suponemos que a la tarde será mayor, porque hubo más tiempo para avisar", dijo Ambroggio, quien estimó "entre un 80 y 85 por ciento" el porcentaje de adhesión durante el turno mañana. "Se siente que fue alto el acatamiento. Pero hubo escuelas en donde los docentes fueron. En los pueblos, muchos adhirieron", completó."La sensación de los docentes del Departamento también es de repudio y de solidaridad por lo que sucedió", indicó Ambroggio en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).UDA: ¿MAS PAROS?La Profesora Rosa Bugnar, Secretaria Adjunta de la Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, manifestó que el paro del día de la fecha en la Provincia de Santa Fe, tiene un acatamiento superior al 80%, con fuerte impacto en las Escuelas Medias y Técnicas, donde UDA es el sindicato más representativo, según lo publicado por el diario El Litoral.Además, la dirigente destacó que en la convocatoria realizada por el Gobierno de la provincia a la reunión paritaria del día de mañana, de no tenerse en cuenta el pedido de nuestra organización sindical de mejorar el salario de los profesores que perciben un cincuenta por ciento menos de salario que el cargo testigo docente, la UDA rechazará la oferta sobre la mesa y anunciará nuevas medidas de fuerza.