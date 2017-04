En tensa reunión, Castellano reiteró pedidos a Pullaro

Desde las 16 de la víspera, en el Centro Cívico Región 2 del Nodo Rafaela, el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pulllaro, acompañado de Roberto Vergé, director provincial de Programación Territorial del Ministerio de Seguridad, estuvo presente en Rafaela para entregar aportes para refacciones en distintas comisarías del departamento Castellanos.Por este motivo se hallaban presentes también, el jefe de la Unidad Regional V de policía, Adrián Rodríguez; el subjefe de la Unidad, Marcelo Bustamante; el diputado provincial Omar Martínez; la concejal (FPCyS) Natalia Enrico; y el coordinador del Nodo Rafaela, Pablo Pinotti. Al cierre del encuentro arribó el Intendente de nuestra ciudad, Luis Castellano.Para recibir los aportes se encontraban presidentes comunales y jefes policiales de las localidades beneficiadas.Los aportes recibidos, correspondientes al Programa de Modernización de Comisarías, en el marco del cual ya se han firmado 19 convenios en este distrito por un monto total de $1.700.000, fueron en esta oportunidad para las comisarías de: Egusquiza $50.000; Galisteo $50.000; Aurelia $50.000; Virginia $50.000; Santa Clara de Saguier $50.000; Tacurales $50.000; y un aporte especial para videovigilancia para Humberto I por $120.000.En una improvisada rueda de prensa, el Ministro trató una multiplicidad de temas que tienen que ver con nuestra ciudad.Consultado por su “reclamada” presencia en la ciudad, Pullaro respondió que, “estamos permanentemente. Con el Jefe de la Unidad Regional nosotros planificamos quincenalmente y evaluamos las políticas públicas a llevar adelante. Fijamos objetivos permanentemente y lo hacemos también con el Ministerio Público de la Acusación”, señaló.Manifestó asimismo, que el próximo objetivo de la cartera que conduce es “mejorar la investigación criminal en la provincia y por eso tomamos la decisión de unificar la Policía de Investigaciones, con Drogas y con Trata, para que la complejidad de las investigaciones no se termine separando”, explicó.En este punto Pullaro destacó que desde que él ocupa la función, se han hecho alrededor de 75 allanamientos por drogas en esta región.Consultado por LA OPINION sobre el viejo reclamo municipal del diseño de un Plan de Seguridad para Rafaela y si se está trabajando en esto, el ministro Pullaro respondió que, “puede haber distintas miradas pero la Seguridad no se resuelve de un día para el otro, nosotros estamos haciendo nuestra parte”.Y brindó un dato: en el último trimestre en la ciudad de Rafaela, fruto de los operativos policiales, hubo 1.500 personas demoradas por averiguación de antecedentes (art. 10 bis); y abundó “esto significa que hay una policía que está trabajando, que está en la calle previniendo, que está identificando y cuando cree que una persona puede tener un pedido de captura es trasladada a la sede policial”.En la misma línea sostuvo que se está equipando a la policía: “los móviles policiales van a seguir viniendo -dijo- porque nosotros con el ahorro presupuestario que hicimos en el Ministerio de Seguridad volvimos a comprar camionetas y seguimos equipando a la policía provincial”.Remató: “Nunca en la historia de Rafaela hubo la cantidad de allanamientos por drogas, como no hubo en la provincia de Santa Fe”. Indicó asimismo que las próximas etapas serán sacar más recursos policiales a las calles, personas que cumplían roles administrativos, para trabajar en el Plan Cuadrante, con cuadrículas asignadas las 24 horas a patrullajes.Respondió por elevación: “Un plan de Seguridad hay claramente no sólo para Rafaela sino para la provincia de Santa Fe que empieza a avanzar y empieza a verse. Pero la cuestión de la seguridad es mucho más amplia y tiene que ver con la cuestión social, con la cuestión económica, cuestiones que desde el Ministerio de Seguridad no podemos absorber muchas veces”.Concluyó Pullaro: “Si hay marginalidad, ¿es el problema del Ministerio de Seguridad? Si no hay contención de los niños y niñas en la Argentina, ¿es problema del Ministerio de Seguridad? Nos hacemos cargo de nuestra parte pero una mirada tiene que ser integral, con el rol del Estado en su conjunto”, finalizó.Preguntado por un colega sobre si llegarían más policías a Rafaela el Ministro fue terminante. Dijo: “No [hay ningún anuncio en esto] y le voy a ser claro en eso. Nosotros no tenemos más policías en la Provincia que los que tenemos. Estamos formando ahora 800 jóvenes que ingresaron al Instituto de Seguridad Pública, y los vamos a formar bien, no los vamos a sacar en 4 meses a la calle para que después los pibes no sepan qué hacer, porque pueden enfrentar una situación difícil”, enfatizó.El Ministro concluyó haciendo referencia al caso de Micaela García y a que “no queremos seguir teniendo reincidentes en la provincia. Por ejemplo, el jefe Adrián Rodríguez hace unos días atrapó a un delincuente que había salido en libertad la noche anterior y había cometido un robo calificado en Sunchales... nos la hacen difícil a la tarea de nuestra policía... a algunas personas las detienen cuatro o cinco veces”, dijo.Como dijimos, al cierre del encuentro, el intendente Luis Castellano concurrió al Nodo Rafaela -según manifestaron desde el Municipio, “no había sido invitado”- para reunirse con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.El titular del Ejecutivo local y el funcionario provincial se encontraron a solas y dialogaron en una reunión que según testigos por momentos fue “tirante y tensa”, pero que con el correr de los minutos fue distendiéndose.Fue allí donde el mandatario rafaelino volvió a pedir enérgicamente por efectivos y móviles para Rafaela, más patrullajes en las calles de la ciudad, lucha contra el narcomenudeo y un plan integral de seguridad para Rafaela.Castellano remarcó que, “celebraba que el Ministro esté en Rafaela después de tres meses”, y que “fue una buena oportunidad para dialogar sobre la mayor cantidad de efectivos, de móviles que se necesitan y de trabajar en varios temas que no podemos estar relegando”, sostuvo Castellano, agregando que el Ministro, “debería estar todas las semanas en nuestra ciudad para poder trabajar coordinadamente”.El mandatario local pidió “continuidad” en el ataque al narcomenudeo, destacando que “fue muy positivo lo que pasó el fin de semana pasado y lo que sucedió hace veinte días atrás”, refiriéndose a allanamientos por este delito.“Se necesitan más policías", dijo Castellano y le puso número: “no menos de 200 en el departamento Castellanos y alrededor de 80 en la ciudad, como mínimo”. Como se dijo, en la rueda de prensa, ante similar inquietud, Pullaro le respondió a un periodista que, “nosotros no tenemos más policías en la Provincia que los que tenemos”, dándole un corte a la cuestión.Castellano reiteró otra vez también el pedido de más móviles, y en este punto el Intendente dijo que “nosotros vamos a seguir exigiendo y pidiendo”, sostuvo en un diálogo con la prensa.También pidió por la Comisaría 13ª que ahora atiende a siete barrios, y concluyó diciendo que, “a pesar de no haber recibido ayuda para Rafaela, estamos acá, porque es el lugar donde tenemos que estar para reclamar por seguridad para la ciudad”, manifestó.