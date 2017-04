El intendente Luis Castellano concurrió en el mediodía de ayer a la primera mesa de trabajo del año del Consejo Consultivo Social, organismo que desde 2001 propicia el diálogo interinstitucional, el intercambio de ideas y el asesoramiento mancomunado para encontrar soluciones a diversas problemáticas y desafíos que surgen en la ciudad.El secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira, abrió el encuentro haciendo hincapié en la finalidad del espacio y en la intención de "darle continuidad, tal como se viene haciendo desde hace años, para abordar los temas más importantes de nuestra comunidad".Por su parte, la subsecretaria de Gestión y Participación, María Julia Davicino, resaltó "el valor de este ámbito, en el que representantes de diferentes instituciones aportan su visión y las percepciones de sus respectivas entidades".Asimismo, la funcionaria explicó: "para esta primera convocatoria invitamos al intendente Luis Castellano para que comparta cuáles son las principales preocupaciones del Ejecutivo", si bien aclaró que "lo que más interesa es conocer las opiniones de los referentes institucionales acerca de la realidad local"."El Consejo Consultivo adquiere su mayor dimensión en tiempos de crisis", afirmó el primer mandatario al hacer uso de la palabra. "Este organismo marca una diferencia respecto de lo que vemos en otras ciudades o en otros niveles del Estado", agregó, en alusión directa al diálogo y la concertación que propone la mesa de trabajo."Estamos atravesando momentos duros en la Argentina, en los que pareciera que no podemos superar viejas antinomias, y la única resultante es el perjuicio de la gente", aseveró."En ese contexto, los espacios de participación que desde el municipio lideramos o proponemos, en los que las instituciones, los concejales e integrantes de mi equipo de gobierno participan, deben ser revalorizados y cuidados", exhortó."Lo que ponemos siempre en el centro del debate aquí son las problemáticas de la ciudad, y esa práctica no debe ser una rutina, el mero cumplimiento de una reunión, sino que debe ser siempre una instancia de reflexión detenida y profunda, para luego pasar a la acción, respaldada en el consenso", insistió Castellano.METAS DEL 2017En cuanto a las principales preocupaciones y ocupaciones del gobierno local, el titular del Ejecutivo comentó de manera resumida los principales ejes y temas que abordó en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, ya que fue allí donde expuso las principales dificultades, los desafíos y los objetivos que se prevén para 2017."El cuidado del empleo y su vínculo con las demandas sociales, la seguridad, las oportunidades de desarrollo integral y de participación de la comunidad, la educación, la salud y las adicciones, la obra pública; tales son, a grandes rasgos, los temas más acuciantes que vamos a ir compartiendo en este espacio, para pensar juntos en un futuro mejor", enumeró el intendente. En ese punto hizo hincapié en el incremento del 30% del presupuesto 2017, respecto de 2016, para afrontar necesidades sociales.Asimismo, el primer mandatario compartió otros aspectos que demandan atención, como el deterioro del poder adquisitivo de la población y su impacto en el consumo, la crisis que produjeron los temporales de principios de año, entre otros.Por otra parte, señaló auspiciosamente que más allá del cambio de gobierno a nivel nacional, "las obras en marcha tienen continuidad, lo que habla de la confianza que genera Rafaela", poniendo como ejemplo el desarrollo de Vieytes-Marchini y avenida Italia. Además, en el mismo sentido, enumeró avances concretados junto con el gobierno provincial, como el comienzo de la obra del desvío de tránsito pesado y la del canal Norte; también mencionó la nueva planta de ósmosis inversa, el hospital regional de alta complejidad, entre otros.Particular hincapié puso Castellano en la ejecución del gasoducto: "ya se licitaron los caños y los compresores; es una obra de 1.300 millones de pesos", informó."Esta obra le va a permitir a Rafaela duplicar la cantidad de conexiones domiciliarias", remarcó, recordando el sentido previsor del gobierno local al presentar oportunamente el proyecto, y destacando las gestiones del senador nacional Omar Perotti para su concreción.OTROS TEMASDiferentes voces se hicieron escuchar seguidamente, por parte de los referentes institucionales. Así, fueron surgiendo inquietudes acerca de la necesidad de obras hídricas a nivel regional ante la crisis de las inundaciones, y la demanda de limpieza y mantenimiento de rutas y caminos rurales. Ante ello, se remarcó la reciente creación del Área Metropolitana Gran Rafaela, que involucra a otras localidades de la zona, como ámbito más que propicio para gestionar estas obras impostergables ante niveles superiores del Estado.El impacto de la crisis económica en la educación superior también fue otro de los puntos tratados, como así también la necesidad de integración de universidad y gobierno, además de la seguridad en relación con las demandas de los estudiantes.En la misma tesitura, referentes de entidades ligadas al trabajo, entre ellos el concejal Marcelo Lombardo, volvieron a insistir en la precarización del empleo, la pérdida del poder adquisitivo y el círculo de endeudamiento en que comienzan a caer algunas familias (anticipos de sueldo, préstamos) para cubrir gastos corrientes, casos de desalojos, entre otros temas que ya Castellano había adelantado al comienzo del encuentro.Asimismo, se habló del deterioro en la accesibilidad a medicamentos, las bajas en las afiliaciones a obras sociales, la situación en la que se ven muchos adultos mayores ante las nuevas políticas de PAMI.La concejal Natalia Enrico aportó que "el espíritu de este Consejo Consultivo tiene que estar en acompañar a todos los sectores que están sufriendo el impacto económico del país".Sobre el final, volvió a ponerse sobre la mesa la problemática de la seguridad. El concejal Jorge Muriel insistió en la necesidad de contar con más policías, puesto que el número de efectivos es similar al que la ciudad contaba en la década de los setenta.Sobre el particular, el diputado provincial Roberto Mirabella informó que se presentaron dos proyectos en la Legislatura: "uno pidiendo más operativos y móviles en el departamento Castellano; y otro por las fallas de fondo del sistema", como por ejemplo los turnos de trabajo de 48 horas por 96 horas, la procedencia foránea de los agentes, que deben viajar todo el tiempo, entre otras complicaciones.Estuvieron presentes, además de los mencionados, el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rossetto; el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach; el concejal Lisandro Mársico; y un nutrido grupo de referentes institucionales que conforman el Consejo Consultivo Social.