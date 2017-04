Llop prueba el equipo

El plantel de la ‘Crema’ sabe que el partido del sábado a las 18 ante Independiente no es uno más. Claro está que siempre, jugar ante uno de los grandes del fútbol argentino, genera un plus extra (luego recibirá al líder Boca) y, la situación en la que se encuentra Atlético de Rafaela, necesitado de sumar para engrosar su promedio, hace que cada presentación sea una verdadera final. Así lo siente el equipo de Juan Manuel Llop, así lo juegan.

En la jornada de ayer el plantel ‘albiceleste’ trabajó en doble turno y el DT aún no dio indicio alguno del probable once inicial que utilizará para visitar al ‘Rojo’. Por la mañana, algo de fútbol en espacios reducidos y por la tarde físico. Hoy, ‘Chocho’ comenzará a probar el equipo que tiene en mente.

El regreso de Gabriel Gudiño, ya recuperado de su molestia en el tendón rotuliano de su pierna derecha, es prácticamente un hecho.



AUMENTAN LOS PRECIOS



Según lo resolvió el Comité Ejecutivo de la AFA, desde el 21 de abril, los precios de las entradas generales de todas las divisionales de AFA aumentarán un 25 por ciento, por lo que la popular en primera división incrementará su valor de 200 a 250 pesos, según lo resuelto por el Comité Ejecutivo de AFA.

En las restantes categorías del ascenso los valores de las entradas generales serán los siguientes: B Nacional, 225 pesos; Primera B, 170; Primera C, 150 y Primera D, 110.

En tanto se resolvió también que el presidente de la Federación Patagónica de Fútbol, Juan Pablo Beacon, se convierta en el titular del Consejo Federal en reemplazo de Pablo Toviggino, quien pasará a ocupar el cargo de secretario ejecutivo de la presidencia de AFA.