Tercer libro publicó Walter "Pato" Guzmán

"El sueño de un infante" (una vida dedicada al deporte) es el tercer libro de Walter Dante "El Pato" Guzmán, que fue impreso en los talleres gráficos de LA OPINION."Su relato, en el que los hechos y protagonistas ocupan el centro de la escena, nos invita a repasar, en un contenido ameno y atrapante, las diferentes instancias que fueron marcando un camino pleno de felicidad y que nos invita a transitar juntos a partir de este sueño hecho realidad", opina Víctor Hugo Fux, jefe de Deportes del Diario, en el prólogo de este trabajo."Nombres, lugares y distintos avatares de mi profusa vida deportiva, quizás transcriptas sin un ordenamiento y pulcritud periodística, evidenciando mi carácter no profesional, pero eso sí con absoluta veracidad y profundo amor a la especialidad abrazada durante muchos años. Como saldo final agradecer a todos, y a Dios en especial, que me permitieron el logro de tanta felicidad, y la conquista de tantos amigos", expresa el autor en el epílogo.Aprovechó la oportunidad para hacer "un homenaje al maestro Leonelo Bellezze, recientemente fallecido, con quien colaboré en LT28 con información deportiva de las ciudades San Cristóbal, Ceres y Tostado, al igual que lo hice como corresponsal de LA OPINION, actividades que continué cuando me radiqué en Rafaela hace 30 años".Guzmán nació en la ciudad de San Cristóbal el 28 de octubre de 1934, hijo de Ovidio Guzmán y Wanda Vola (italiana), de cuyo matrimonio también nacieron Mabel, Graciela y Daniel; tiene 2 hijas: Graciela y Sandra, y 4 nietos: Juan Sebastián, Juan Pablo, Flavio y Ayelén.La escuela primaria la hizo en San Cristóbal, el Básico Superior en la Escuela Técnica "Tambor de Tacuarí"; la carrera de técnico la cursó en dos etapas: hasta 3er. año en el Instituto Técnico N° 64 de Córdoba, completando el ciclo en la Escuela Técnica N° 1 de San Cristóbal.Ferroviario durante más de 28 años, se retiró en el cargo de jefe División Técnica, haciéndolo luego como maestro taller jefe, sección Oficina Técnica y profesor de ciclo superior en la ENET N° 1 "Tambor de Tacuarí".Considerado un deportista de ley, incursionó con éxito en el fútbol, básquetbol y sobre todo en bochas, siendo al dejar la práctica activa, un reconocido y eficiente dirigente.También tuvo inclinación por las letras, creando algunos poemas y cuadernillos de educación técnica y proyección ferroviaria. Los libros anteriores fueron: "Reminiscencias ferroviarias" e "Historia de mi familia y vida". Los tres volúmenes fueron documentados en la Sociedad Argentina de Escritores.Los interesados en conseguir el flamante ejemplar se pueden comunicar con su nieta Ayelén Garrote Guzmán, quien vive en calle J. Coffet 612 del barrio Villa Rosas, teléfono 03492-423417.