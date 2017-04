En Italia, Juventus goleó a Barcelona

La Juventus arrolló al Barcelona ayer, en el partido de ida de los cuartos de laLiga de Campeones, con un contundente 3 a 0 que deja la eliminatoria muy de cara para los italianos y obliga a los catalanes a otra remontada épica.El argentino Paulo Dybala, con un doblete (min. 7 y 22), y el italiano Giorgio Chiellini, a la salida de un córner (55), hundieron a un Barça desdibujado toda la noche y superado por la presión juventina.Dybala abrió en canal a los culés con su juego entre líneas, beneficiándose de los metros y el tiempo para pensar que le concedieron los hombres dirigidos por Luis Enrique.Tras el vapuleo de la primera parte, Luis Enrique aprovechó el descanso para sentar al francés Jérémy Mathieu -retratado por el colombiano Juan Cuadrado- y dar entrada al portugués André Gomes. Con los cambios el Barça se recompuso, pero fue un espejismo.Se estiraban los culés cada vez con más peligro y cada acción ofensiva la replicaba la Juve con un contraataque. Uno de esos contragolpes terminó en córner.El bosnio Miralem Pjanic la puso y el defensa Giorgio Chillieni, anticipándose en el salto al argentino Javier Mascherano, la metió dentro con un ajustado remate de cabeza (55).Fue demasiado para el Barça, que casi repite el mismo resultado de la ida de los octavos de final, cuando cayó 4 a 0 en el Parque de los Príncipes, ante el París Saint-Germain.Entonces se obró el milagro y en el Camp Nou volteó la eliminatoria (6 a 1). Ahora tendrá que completar una gesta similar para estar en semifinales.El autobús de los jugadores del Borussia Dortmund fue alcanzado por tres explosiones ayer y el español Marc Bartra resultó herido en un brazo, lo que provocó el aplazamiento para hoy (13:45 hs) del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Mónaco. "El autobús fue víctima de un ataque con explosivos. Todo el equipo quedó en estado de shock. Son imágenes que no podremos quitarnos de la cabeza", dijo Hans-Joachim Watzke, director ejecutivo del Borussia Dortmund.. Este miércoles disputarán los juegos de ida de los cuartos de final: 15:45 hs Atlético de Madrid vs Leicester City, Bayern vs Real Madrid.