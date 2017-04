En una charla mantenida con Gustavo Baggini, el titular de la Comuna nos informó que recientemente visitaron la localidad funcionarios de la Empresa Rovial S. A. buscando lugar para alojar a los empleados a su cargo.Cabe señalar que esta empresa realizará la pavimentación de la Ruta 69S, Palacios – Moisés Ville, próxima a comenzar. También formalizaron un convenio para la provisión del agua por parte de la Comuna local que será utilizada en la obra y otras actividades indispensables para concretar la obra.El plazo de ejecución es de 14 meses, a partir de casi este momento, un par de meses más, antes de junio de permitirlo el tiempo, que no es nada al lado de los 40 años que se espera esta ruta. Entre las obras hechas por esta empresa se destacan la repavimentación de la ruta 17 desde la ciudad de Ceres hasta la ruta 12, la ruta Rosario – Victoria.También, en relación a la ruta 69S, gestiones llevadas a cabo por Baggini (Palacios) y Daniel Manavella (Colonia Bossi) ante las autoridades de los ferrocarriles nacionales, lograron el permiso para la habilitación de un paso a nivel en la intersección de la ruta 34 y la ruta 69S, lo que permitirá en un próximo tramo, posiblemente 2018, de la continuación de la ruta hasta la localidad de Colonia Bossi tal como hace bastante tiempo que nos informara el senador Michlig gestor de este emprendimiento. También de esta manera, el nuevo trazado evitaría la zona urbana de nuestra localidad.Recordamos que el proyecto de Michlig es unir la Ruta 34 con la ciudad de Suardi, pasando por Colonia Bossi, 2 Rosas y La Legua hasta llegar a Suardi.Silvana Giampieri, vecina de la localidad confirmó a esta corresponsalía que no será candidata a la presidencia comunal en las próximas elecciones. Admitió que efectivamente hubo sondeos y que la propuesta no dejó de seducirla, que ya se siente orgullosa de que su nombre haya sonado como candidata pero no logra el armado definitivo de la lista. Por tal motivo decidió, por lo menos este año, no participar de la contienda electoral. Según Giampieri hay muchas cosas por cambiar o hacerlas de otra manera pero sus actividades particulares le impedirían ocuparse de las actividades comunales.