Adhieren 73 municipios

Sumándose a la iniciativa provincial, las localidades adquirieron camiones y camionetas pick ups en condiciones financieras que hubieran sido imposibles de obtener en el mercado de capitales.

En el marco del 4º Congreso Red de Ciudades, que se realizó el pasado fin de semana en la ciudad de Santa Fe, 73 municipios y comunas de la provincia firmaron sus respectivos convenios en adhesión al programa Equipar Santa Fe.

Al respecto, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, manifestó que se trata de “un paso más en la concreción del objetivo del Equipar, que es la puesta a disposición de municipios y comunas de equipos importantes para la prestación de sus servicios públicos en condiciones financieras que hubieran sido imposibles de obtener en el mercado de capitales sin la participación activa que tuvo el gobierno de la provincia”.

Además, Saglione expresó su satisfacción “con los resultados de la licitación que llevamos adelante en el marco de Equipar Santa Fe, lo cual ha puesto claramente de manifiesto el alto interés de los proveedores de maquinarias y equipos en participar”.

PRESENTES

De la actividad, realizada en Salones del Puerto del Dique 2 de la ciudad de Santa Fe y encabezada por el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, también participaron el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; el secretario y el subsecretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres y Lisandro D’Anna, respectivamente; las subsecretarias de Coordinación y Gestión Territorial, María Paula Salari, y de Desarrollo Estratégico, María Paz Gutiérrez; y la directora de Gestión Técnica y Coordinación Interministerial, Yamile Barbará, entre otros funcionarios provinciales.



LOCALIDADES BENEFICIADAS

En esta oportunidad fueron emitidos 73 convenios por camiones y pick ups y las localidades que adquirirán rodados pertenecientes a nuestro Departamento serán las que se detallan a continuación:



Departamento Castellanos: Colonia Aldao (una pick up), Estación Clucellas (una pick up), Frontera (una pick up), Josefina (un camión), María Juana (un camión), Ramona (un camión), Santa Clara De Saguier (un camión) y Zenón Pereyra (un camión)





EQUIPAR SANTA FE

Es un programa que promueve la renovación y ampliación del equipamiento que utilizan los municipios y comunas para realizar obras y brindar servicios públicos en sus localidades.

Financia la compra de equipamiento a municipios y comunas para mejorar la calidad de los servicios que prestan a la comunidad, como construcción, mantenimiento, ensanche y apertura de calles y caminos urbanos y rurales, pavimentación y repavimentación de calzadas, obras hidráulicas, transporte de personas y mejoramiento de comunicaciones interurbanas, entre otras.

Mediante este programa, el gobierno de la provincia realiza la compra centralizada y a escala del equipamiento solicitado por los municipios y comunas, logrando mediante la compra global condiciones económicamente favorables y otorga financiamiento a tasas y plazos convenientes por hasta mil millones de pesos.