Recomendaciones para el consumo de pescado

El Ministerio de Salud provincial, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), dio a conocer algunas recomendaciones para tener en cuenta al consumir pescados y frutos de mar en el marco de la celebración de Semana Santa.Al respecto, el organismo hizo hincapié en “la importancia de adquirir pescados y sus derivados en negocios autorizados para tal fin y que se encuentren en buenas condiciones de higiene, corroborando que los pescados frescos mantengan la cadena de frío en heladeras o recipientes con hielo y que no estén expuestos al sol o al aire libre”.“También es fundamental verificar que las características organolépticas sean las correctas: agallas brillantes de color rojo o rosado oscuro, escamas y carne firme, ojos brillosos y olor suave y agradable”, agregaron.“Si se adquieren pescados congelados, se debe controlar que se encuentren correctamente envasados y totalmente rígidos. Una vez descongelados, deben consumirse y no volver a congelarse, al tiempo que se debe verificar la existencia de rótulos en los productos procesados; en el caso de enlatados, estos no deben estar abollados, oxidados e hinchados”.Además, destacaron que es vital separar los pescados y mariscos crudos de aquellos productos listos para consumir mientras se realiza la compra, durante su almacenamiento en la heladera y la elaboración de los alimentos en el hogar.En caso de consumir empanadas ya cocidas, verificar que las mismas estén conservadas en refrigeración y al momento de consumirlas calentarlas completamente. Si se van a elaborar empanadas para la venta, se deben adquirir las materias primas en establecimientos habilitados y exigir la documentación correspondiente para su comercialización.Finalmente desde el Ministerio de Salud enfatizaron la relevancia de cocinar completamente los alimentos que se va a consumir.Más información en el sitio Web: www.assal.gov.ar/semanasanta