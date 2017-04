CARTA DE LECTORES

El adiós a mi tercer padreSr. Director:Cuando Nari, mi padre, falleció, mi madre Inés y mi hermano Antonio, que fue como mi segundo padre, me criaron y educaron. Pero a los 10 años conocí al que se iría a convertir en mi tercer padre, que fue el gran Leonello Bellezze. Mi madre comenzó a trabajar y lo hizo durante 30 años. En todo ese tiempo, Leonello y su compañera, como él le decía a su mujer, me acobijaron y me hicieron sentir como un hijo más. Me pasaba a buscar y me llevaba a todas las carreras que había, incluyendo las 300 Indy.Cuando yo ya estuve en condiciones de trabajar, me siguió llevando a las carreras, pero haciéndome entender que yo tenía que ganarme la entrada. Es más, cuando yo no estaba haciendo las cosas bien y mi vieja se lo decía, él siempre se acercaba a mí para aconsejarme. Además, cuando yo tenía algún problema económico, también me ayudaba, pero siempre me decía que se lo retribuya con trabajo, mientras que cuando me quedé sin trabajo, él siempre me acercaba algún amigo para recomendarme y para que me diera una mano.También supo buscar a mi mamá en el trabajo y siempre estar atento a lo que nosotros necesitábamos. Y me cansaría de contarles todas las cosas lindas que Leonello hizo por nosotros. Por eso, cómo no le voy a decir adiós a un grande. Se fue un grande de verdad.