Otra vez ha vuelto a reafirmarse la interdisciplinariedad en el ámbito educativo jurisdiccional. La expresión más concreta y última son los Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos (NIC) dispuestos para la educación primaria y secundaria de gestión pública y privada de la provincia.Otra vez, los responsables del sistema consideran a la interdisciplinariedad un ingrediente que podría provocar un cambio tendiente a mejorar y transformar la escuela. Para quienes llevan algunas décadas en el sistema puede resultar, en parte, historia vivida. La propuesta tiene algo de déjà vu, es decir, la sensación de que la experiencia que se vive hoy se ha experimentado en el pasado. Por supuesto, con ropajes diferentes.En la historia reciente, el peronismo estuvo a cargo del gobierno de la provincia desde 1983 hasta 2007, es decir, durante 24 años; el frente con primacía del socialismo lo está haciendo desde hace 10. Al igual que ahora, en el tiempo peronista hubo momentos en que la interdisciplinariedad fue vista como teoría y práctica necesaria y oportuna para mejorar el sistema. En este sentido cabe la pregunta, la interdisciplinariedad, ¿una moda en educación? Una respuesta de sentido común puede ser la que expresa la profesora González Villafuerte de la zona de Chiapas cuando dice “… hablar de ello en los espacios áulicos como si fuera una novedad o una moda no tiene sentido; es simplemente una necesidad”. Si es así, ¿por qué “la interdisciplina revisitada” no logró, hasta el momento, mantenerse en el sistema educativo más allá de la periodicidad de los gobiernos?La inconsecuencia de las medidas implementadas produce un impacto negativo en el sistema educativo y en este sentido hay responsabilidades políticas, pero resulta de interés aquí, ahora, recordar que la interdisciplinariedad no es un concepto impoluto y que bien macerado puede inscribirse y resultar funcional a un paradigma de izquierda tanto como a uno de derecha. La problemática de la calidad educativa quizás podría colocarnos en uno u otro sendero.“Hay dos barreras fundamentales que tienen que romperse para que la interdisciplinariedad pueda ser un aliado de la educación y de la investigación: la cerrazón de las ciencias que lleva a una investigación reduccionista y a una educación especializada y compartamentalizada (sin posibilidad de integración), y el darse cuenta que la tarea educativa implica trabajar otras dos dimensiones aplastadas por el culto al conocimiento: habilidades para pensar y actitudes para ser… Es decir, la posibilidad interdisciplinar está en el sujeto y no en el objeto. El éxito del trabajo interdisciplinar depende fuertemente de que la persona o grupo de ellas entiendan el objetivo que se persigue de la misma manera y lo valoren con la misma intensidad. La compatibilidad de personalidades y un vocabulario común también son importantes…"La interdisciplina es el potencial individual o grupal para aprender, investigar o resolver un problema complejo por su amplitud con la aportación de conocimientos y métodos de diversas disciplinas científicas y/o profesionales. Pasemos ahora a revisar la implicación de esta noción en el quehacer universitario (-escolar-)”. (Rugarcía, Armando. La interdisciplinariedad: El reino de la confusión).Un acople poco esclarecido entre estructuras educativas basadas en lo disciplinar con agentes preparados en tal formato y la interdisciplinariedad como mediadora hacia una trama holística del conocimiento podría terminar produciendo el asistencialismo pedagógico que se pretende indeseable. Y esto no quita legitimidad y oportunidad a la construcción de saberes integrados facilitados por el aprendizaje basado en proyectos. Pero puede “acontecer” que no ocurra así y lo producido sea otra situación fallida al interior de la escuela.A modo de cierre. En la presentación de los NIC se explicó que los mismos son una construcción interdisciplinaria donde lo que se trata es de articular asignaturas que “ya están instaladas en los currículum de primaria y de secundaria para que se trabajen problemas para permitir que la escuela pueda elaborar proyectos institucionales en torno a esos problemas y que se puedan adecuar a las particularidades sociales de cada contexto”.