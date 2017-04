Lo sucedido en la segunda fecha del Oficial de Inferiores de la Primera B

El pasado sábado se disputó la segunda fecha del torneo oficial de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol en las dos zonas. Por el lado de la Sur fue Florida de Clucellas el que tuvo ‘ventana’.

Todos los resultados, goleadores y lo que se viene para cada club:



Sexta División: Sp Santa Clara 3 (Diego Ameri x 2 y Kevin Cabrera) - Talleres (MJ) 1 (Tobias Ré), La Hidráulica 1 (Joel Busto) - Zenón Pereyra 0, Dep. Josefina 4 (Santiago Gay, Bruno Martina, Agustín Limido y Mateo Genesio) - Bochófilo Bochazo 2 (Ezequiel Segovia y Facundo Mancilla), Atlético (MJ) 2 (Juan Gallo y Santiago Galetto) - San Martín 2 (Axel Arévalo y Kevin Salzgeber).



Séptima División: Sp Santa Clara 3 (Luka Burdisso x 2 y Alan Godoy) - Talleres (MJ) 1 (Joaquín Burgdhal), La Hidráulica 1 (Luciano Lencina) - Zenón Pereyra 0, Dep. Josefina 0 - Bochófilo Bochazo 3 (Ivan Giussani x 2 y Pablo Zapata), Atlético (MJ) 2 (Emiliano Perren y Tomás Torres) - San Martín 0.



Octava División: Sp Santa Clara 1 (Federico Parola) - Talleres (MJ) 2 (Lautaro Barrionuevo e Ignacio Grondolio), La Hidráulica 0 - Zenón Pereyra 0, Dep. Josefina 0 - Bochófilo Bochazo 0, Atlético (MJ) 1 (Ariel Rodríguez) - San Martín 1 (Tobías Vammay).



Novena División: Sp Santa Clara 3 (Juan Suppo, Ariel Expósito y Leandro Chaz) - Talleres (MJ) 0, La Hidráulica 1 (Alejo Sosa) - Zenón Pereyra 1 (Lucas Bossio), Dep. Josefina 0 - Bochófilo Bochazo 4 (Valentín Castagno, Alexis Alvelo, Rogel Frustaglia y Ramiro Feulien), Atlético (MJ) 4 (Lautaro Domínguez Acosta x 2 y Nicolás Dominino x 2) - San Martín 1 (Franco Borgarello Boschetto).



Próxima fecha (3º): San Martín vs Dep. Josefina, Bochazo vs La Hidráulica, Zenón Pereyra vs Sp. Santa Clara, Talleres (MJ) vs Florida de Clucellas. Libre: Atlético (MJ).



Zona Norte



Sexta División: Tiro Federal 4 (Cristian Villalba, Hernán Fernández, Nicolás Orellano y Alan Fernández) - Ind. Ataliva 1 (Osvaldo Peretti), Arg. Humberto 0 - Dep. Ramona 2 (Facundo Eberhardt y Luciano Bessone), Arg. Vila 0 – Dep. Tacural 2 (Jairo Valdez y Fabio Cobacho), Moreno 5 (Lucas Magallanes, Nicolás Beltramo x 2, Jonatan Leonardi y Esteban Sereno) - Dep. Aldao 1 (Martín Bonafede). A Sp. Roca le dieron los puntos ya que Unidad Sancristobalense no presentó la divisional.



Séptima División: Tiro Federal 1 (Alexander Fernández) - Ind. Ataliva 0, Arg. Humberto 0 - Dep. Ramona 1 (Matías Guglielmone), Arg. Vila 8 (Renzo Taverna x 2, Sebastian Ramallo, Marcelo Gudiño, Guillermo Noriega x 2 y Guido Díaz Bertea) – Dep. Tacural 0, Moreno 1 (Leonardo Morlachi) - Dep. Aldao 1 (Nicolás Lebrand), Sp. Roca 1 (Alejandro Bustamante) - Unidad Sancristobalense 3 (Marcelo Moreyra, Leonel Barreto e Ismael More).



Octava División: Tiro Federal 1 (Natanael Villalba) - Ind. Ataliva 0, Arg. Humberto 0 - Dep. Ramona 1 (Mateo Masuero), Moreno 2 (Alan Ferri y Nahuel Bett) - Dep. Aldao 1 (Edgar Retamar), Sp. Roca - Unidad Sancristobalense. A Arg. Vila y Unidad le dieron los puntos ya que Dep. Tacural y Unidad Roca no presentaron las divisionales.



Novena División: Tiro Federal 1 (Martín Barale) - Ind. Ataliva 3 (Sebastián Sereno x 3), Arg. Humberto 0 - Dep. Ramona 0, Arg. Vila 1 (Jeremías Manelli) – Dep. Tacural 3 (Mateo Bach x 2 y Marcos Ballari), Moreno 0 - Dep. Aldao 1 (Maximiliano Lucero), Sp. Roca 0- Unidad Sancristobalense 3 (Maximiliano Espinosa x 2 y Yamil Cejas).



Próxima fecha (3º): Dep. Aldao vs Dep. Tacural, Arg. Vila vs Arg. Humberto, Dep. Ramona vs Tiro Federal, Ind. Ataliva vs Sp. Roca, Unidad Sancristobalense vs Moreno.