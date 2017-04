Tiene programa

El jueves jugarán Florida vs Quilmes, el viernes lo harán Atlético vs Humberto y el resto completará el domingo. Toda la programación de la tercera del Apertura de la Primera A, reprogramada.

La tercera fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que por el momento tiene únicamente dos partidos jugados, fue reprogramada en la reunión del Consejo Directivo de anoche luego de la segunda suspensión del pasado domingo (y el anterior) por lluvia.

Hasta aquí jugaron Unión 0- 9 de Julio 2 y Brown 0 – Ferrocarril del Estado 0, mientras que el jueves 13 se enfrentarán Florida de Clucellas vs Argentino Quilmes (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera), el viernes lo harán Atlético de Rafaela vs Argentino de Humberto 1° (14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera). El resto se jugará el domingo en el nuevo horario (unificado con la Primera B), desde las 15.30 (Reservas 14 hs.): Ben Hur vs Dep. Ramona, Peñarol vs Dep. Libertad, Sportivo Norte vs La Hidráulica.

Previendo la visita de Boca a Atlético de Rafaela, por el torneo de Primera División, el domingo 23 de abril, la cuarta fecha del Apertura liguista podría adelantarse y jugarse entre semana si es que dicho día la policía no dispone de efectivos para el fútbol doméstico.



Las Posiciones: 9 de Julio 9, puntos; Ben Hur 6; Atlético de Rafaela 6; Unión 6; Sportivo Norte 4; Florida de Clucellas 4; Peñarol 3; Brown de San Vicente 2; Dep. Libertad 1; Argentino de Humberto 1; Argentino Quilmes 1; Ferrocarril del Estado 1; La Hidráulica 0; Deportivo Ramona 0.